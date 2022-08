Аталанта подписала нападающего Лейпцига за 15 миллионов евро

"Аталанта" в скором времени объявит о покупке вингера "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана. Стороны подписали соглашение до 2026 года с опцией продления ещё на год, сообщает Николо Скира.

Сделка обойдется "Аталанте" в 15 миллионов евро с учетом бонусов.

