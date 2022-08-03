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Аталанта подписала нападающего Лейпцига за 15 миллионов евро

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Аталанта подписала нападающего Лейпцига за 15 миллионов евро

Фото: twitter.com/LCFC

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"Аталанта" в скором времени объявит о покупке вингера "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана. Стороны подписали соглашение до 2026 года с опцией продления ещё на год, сообщает Николо Скира.

Сделка обойдется "Аталанте" в 15 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист уже прошел медицинское обследование в новом клубе.

Вингер перешел в "Лейпциг" из "Эвертона" в 2019 года за 18 миллионов евро. Прошлый сезонн Лукман провел в аренде за "Лестер".

Он принял участие в 42-х матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигирийца в 10 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг Адемола Лукман Лестер Сити
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