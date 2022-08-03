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Аталанта подписала нападающего Лейпцига за 15 миллионов евро
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Фото: twitter.com/LCFC
"Аталанта" в скором времени объявит о покупке вингера "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана. Стороны подписали соглашение до 2026 года с опцией продления ещё на год, сообщает Николо Скира.
Сделка обойдется "Аталанте" в 15 миллионов евро с учетом бонусов.
Done Deal and confirmed! Ademola #Lookman to #Atalanta from #Leipzig for €15M (bonuses included). Medicals already done today. Contract until 2026 with option for 2027. #transfers https://t.co/VqrMBxL0Lh— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2022
Футболист уже прошел медицинское обследование в новом клубе.
Вингер перешел в "Лейпциг" из "Эвертона" в 2019 года за 18 миллионов евро. Прошлый сезонн Лукман провел в аренде за "Лестер".
Он принял участие в 42-х матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигирийца в 10 миллионов евро.
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