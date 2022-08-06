Хоффенхайм арендует латераля РБ Лейпциг Анхелиньо

Испанский левый защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо близок к переходу в другой клуб Бундеслиги – "Хоффенхайм". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанец сменит команду уже на следующей неделе.

Angeliño will join Hoffenheim next week, here we go confirmed: been told loan move until June 2023 will also include a buy option clause around €20m. ???????? #transfers



Deal confirmed and set to be done with RB Leipzig ⤵️✅ https://t.co/69JSRKMpFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022

По информации журналиста, арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, до июня 2023 года. Также в договор будет включена опция, которая даст возможность "Хоффенхайму" выкупить Анхелиньо у "Лейпцига" за 20 миллионов евро.

За "РБ" испанец отыграл три сезона, два первых из них – по договору аренды с "Манчестер Сити". В феврале 2021 же "Лейпциг" все же выкупил контракт игрока за неизвестную сумму у британского клуба.