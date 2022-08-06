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Хоффенхайм арендует латераля РБ Лейпциг Анхелиньо

Германия
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В контракт будет включена опция выкупа игрока за 20 миллионов евро

Хоффенхайм арендует латераля РБ Лейпциг Анхелиньо

Фото: FC Barcelona Noticias

UA-Футбол
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Испанский левый защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо близок к переходу в другой клуб Бундеслиги – "Хоффенхайм". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанец сменит команду уже на следующей неделе.

По информации журналиста, арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, до июня 2023 года. Также в договор будет включена опция, которая даст возможность "Хоффенхайму" выкупить Анхелиньо у "Лейпцига" за 20 миллионов евро.

За "РБ" испанец отыграл три сезона, два первых из них – по договору аренды с "Манчестер Сити". В феврале 2021 же "Лейпциг" все же выкупил контракт игрока за неизвестную сумму у британского клуба.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг Анхелиньо
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