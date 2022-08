Хоффенхайм арендует латераля РБ Лейпциг Анхелиньо

Испанский левый защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо близок к переходу в другой клуб Бундеслиги – "Хоффенхайм". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанец сменит команду уже на следующей неделе.

Angeliño will join Hoffenheim next week, here we go confirmed: been told loan move until June 2023 will also include a buy option clause around €20m. ???????? #transfers



Deal confirmed and set to be done with RB Leipzig ⤵️✅ https://t.co/69JSRKMpFC