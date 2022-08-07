Хоффенхайм подписал Анхелиньо из Лейпцига

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Хоффенхайм" подписал фланговый защитник "Лейпцига" Анхелиньо.

Соглашение прошло в формате аренды до 2023 года. Контракт предусматривает возможность выкупа за 20 миллионов евро.

25-летний испанец пройдет медосмотр в новом клубе 8 августа.

Напомним, Анхелиньо перешел в состояние "быков" зимой 2020 года. В футболке "Лейпцига" Анхелиньо провел 43 матча, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 12 голевых передач.