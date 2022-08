Лидер Айнтрахта не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА - он близок к переходу в Ювентус

Сербский полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич не поможет своей команде в матче за Суперкубок УЕФА против "Реала", который состоится 10 августа. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 29-летний хавбек находится на заключительной стадии переговоров с новым клубом и не полетел в Хельсинки.

"Мы всегда говорили, что не будем чинить ему препятствий, если предложение устроит все стороны. В настоящее время мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом. Мы доверяем парням, которые заслуживают своего шанса и с нетерпением ждут предстоящих испытаний.

На этом фоне мы решили — также по просьбе потенциально нового клуба — сыграть против "Реала" без Филипа Костича, - заявил спортивный директор "Франкфурта" Маркус Креше.

В СМИ ранее сообщалось, что Костич перейдет в туринский "Ювентус" на постоянной основе. По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник в ближайшее время вылетит в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит 16 миллионов евро, включая бонусы.

Filip Kostić to Juventus, here we go! Full agreement in place, fee around €16m add-ons included - Kostić will fly to Turin soon in order to undergo medical tests. ????⚪️⚫️ #Juventus



Kostić wanted Juve as priority and now the deal is set to be completed on long-term deal. pic.twitter.com/cLGHgmwRpJ