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Лидер Айнтрахта не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА - он близок к переходу в Ювентус
Серб завершает свой трансфер в новый клуб
Фото: eintracht.de
Сербский полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич не поможет своей команде в матче за Суперкубок УЕФА против "Реала", который состоится 10 августа. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 29-летний хавбек находится на заключительной стадии переговоров с новым клубом и не полетел в Хельсинки.
"Мы всегда говорили, что не будем чинить ему препятствий, если предложение устроит все стороны. В настоящее время мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом. Мы доверяем парням, которые заслуживают своего шанса и с нетерпением ждут предстоящих испытаний.
На этом фоне мы решили — также по просьбе потенциально нового клуба — сыграть против "Реала" без Филипа Костича, - заявил спортивный директор "Франкфурта" Маркус Креше.
В СМИ ранее сообщалось, что Костич перейдет в туринский "Ювентус" на постоянной основе. По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник в ближайшее время вылетит в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит 16 миллионов евро, включая бонусы.
Filip Kostić to Juventus, here we go! Full agreement in place, fee around €16m add-ons included - Kostić will fly to Turin soon in order to undergo medical tests. ????⚪️⚫️ #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022
Kostić wanted Juve as priority and now the deal is set to be completed on long-term deal. pic.twitter.com/cLGHgmwRpJ
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