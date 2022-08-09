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Лидер Айнтрахта не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА - он близок к переходу в Ювентус

Германия
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Серб завершает свой трансфер в новый клуб

Лидер Айнтрахта не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА - он близок к переходу в Ювентус

Фото: eintracht.de

Новина українською

Сербский полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич не поможет своей команде в матче за Суперкубок УЕФА против "Реала", который состоится 10 августа. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 29-летний хавбек находится на заключительной стадии переговоров с новым клубом и не полетел в Хельсинки.

"Мы всегда говорили, что не будем чинить ему препятствий, если предложение устроит все стороны. В настоящее время мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом. Мы доверяем парням, которые заслуживают своего шанса и с нетерпением ждут предстоящих испытаний.

На этом фоне мы решили — также по просьбе потенциально нового клуба — сыграть против "Реала" без Филипа Костича, - заявил спортивный директор "Франкфурта" Маркус Креше.

В СМИ ранее сообщалось, что Костич перейдет в туринский "Ювентус" на постоянной основе. По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник в ближайшее время вылетит в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит 16 миллионов евро, включая бонусы.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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Источник:
eintracht.de

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