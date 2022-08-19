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Лейпциг отказал ПСЖ в трансфере защитника
Немецкий клуб не готов отпускать одного из ключевых игроков
Мохаммед Симакан
"Лейпциг" отказался продавать своего защитника Мохаммеда Симакана в "ПСЖ". Об этом сообщает издание L'Equipe.
Немецкий клуб пока не готов отпускать 22-летнего француза. Руководство "Лейпцига" считает, что у него просто не будет времени на поиск равноценной замены. К тому же, сейчас травмирован Клостерманн.
В прошлом сезоне Бундеслиги Мохаммед сыграл 28 матчей, в которых отличился одним голом.
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Источник:L'Equipe
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