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Лейпциг отказал ПСЖ в трансфере защитника

Германия
(1 голосов)

Немецкий клуб не готов отпускать одного из ключевых игроков

Лейпциг отказал ПСЖ в трансфере защитника

Мохаммед Симакан

Новина українською

"Лейпциг" отказался продавать своего защитника Мохаммеда Симакана в "ПСЖ". Об этом сообщает издание L'Equipe.

Немецкий клуб пока не готов отпускать 22-летнего француза. Руководство "Лейпцига" считает, что у него просто не будет времени на поиск равноценной замены. К тому же, сейчас травмирован Клостерманн.

В прошлом сезоне Бундеслиги Мохаммед сыграл 28 матчей, в которых отличился одним голом.

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В статье: РБ Лейпциг Мохаммед Симакан ПСЖ
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Источник:
L'Equipe

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