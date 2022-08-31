Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Германии. Бавария разбила Викторию Кёльн, Гравенберх и Тель отметились первыми мячами
Нагельсманн наконец испробовал новичков в деле
Фото: Imago Images
Кубок Германии, первый раунд
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Виктория" – "Бавария" 0:5
Голы: Гравенберх 35, Тель 45+1, Мане 53, Мусиала 67, Горецка 82
"Виктория": Фоль – Май (Мартинес, 78), Грегер, Зиберт, Коронкевич – Зонтхаймер (Филипп, 78), Фриц, Сагири – Хандле, Мейснер (Штеле, 61), Риссе (Гейстер, 61)
"Бавария": Ульрайх – Станишич, Эрнандес, де Лигт, Мазрауи – Гравенберх (Забитцер, 80), Киммих (Горецка, 68) – Тель (Сане, 63), Мюллер (Чупо-Мотинг, 68), Гнабри – Мане (Мусиала, 63)
Популярное сейчас
- Коноплянка впервые за два года забил в официальном матче
- Официально: Динамо подписало Кабаева
- Аталанта снизила ценник на Малиновского
- Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО