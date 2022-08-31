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Кубок Германии. Бавария разбила Викторию Кёльн, Гравенберх и Тель отметились первыми мячами

Германия
(1 голосов)

Нагельсманн наконец испробовал новичков в деле

Кубок Германии. Бавария разбила Викторию Кёльн, Гравенберх и Тель отметились первыми мячами

Фото: Imago Images

Новина українською

Кубок Германии, первый раунд

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Виктория" – "Бавария" 0:5

Голы: Гравенберх 35, Тель 45+1, Мане 53, Мусиала 67, Горецка 82

"Виктория": Фоль – Май (Мартинес, 78), Грегер, Зиберт, Коронкевич – Зонтхаймер (Филипп, 78), Фриц, Сагири – Хандле, Мейснер (Штеле, 61), Риссе (Гейстер, 61)

"Бавария": Ульрайх – Станишич, Эрнандес, де Лигт, Мазрауи – Гравенберх (Забитцер, 80), Киммих (Горецка, 68) – Тель (Сане, 63), Мюллер (Чупо-Мотинг, 68), Гнабри – Мане (Мусиала, 63)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктория (Кёльн)
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