Челси предлагал 90 млн евро за него: Защитник Лейпцига продлил контракт с клубом

Центральный защитник "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиол предпочел остаться в немецком клубе. 20-летний хорват продолжил сотрудничество с "красными быками".

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет - до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Гвардиол провел 4 матча за "Лейпциг" в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 35 миллионов евро. Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" близок к подписанию защитника сборной Хорватии. Клуб АПЛ предлагал 90 миллионов евро за переход футболиста. Ожидалось, что Йошко присоединится к синим летом 2023 года.