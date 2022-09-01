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Челси предлагал 90 млн евро за него: Защитник Лейпцига продлил контракт с клубом

Германия
(1 голосов)

Хорват остается в Бундеслиге

Челси предлагал 90 млн евро за него: Защитник Лейпцига продлил контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиол предпочел остаться в немецком клубе. 20-летний хорват продолжил сотрудничество с "красными быками".

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет - до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Гвардиол провел 4 матча за "Лейпциг" в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 35 миллионов евро. Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" близок к подписанию защитника сборной Хорватии. Клуб АПЛ предлагал 90 миллионов евро за переход футболиста. Ожидалось, что Йошко присоединится к синим летом 2023 года.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.09.2022 в 14:22
Забарного пускай берут за 30млн
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