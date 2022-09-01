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Челси предлагал 90 млн евро за него: Защитник Лейпцига продлил контракт с клубом
Хорват остается в Бундеслиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиол предпочел остаться в немецком клубе. 20-летний хорват продолжил сотрудничество с "красными быками".
Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет - до 30 июня 2027 года.
В нынешнем сезоне Гвардиол провел 4 матча за "Лейпциг" в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 35 миллионов евро. Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" близок к подписанию защитника сборной Хорватии. Клуб АПЛ предлагал 90 миллионов евро за переход футболиста. Ожидалось, что Йошко присоединится к синим летом 2023 года.
✍️ #JOŠKO2027— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 1, 2022
Joško Gvardiol has signed a one-year contract extension until 2027! ????
????⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/5HPsVNOXUD
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