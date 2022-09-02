Бундеслига, 5-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Хоффенхайм" 21:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" на первый взгляд убедительно начала сезон с побед над прямыми конкурентами за еврокубки – в стартовых турах были повержены "Байер" (1:0) и "Фрайбург" (1:3). Но ни в одном из этих матчей команда Эдина Терзича не смотрелась действительно убедительно, поэтому последующее поражение от "Вердера" (2:3) удивило не так сильно.

Удивила скорее манера, в которой Дортмунд потерпел это поражение. Вести 2:0 на 89-й минуте и проиграть – это надо постараться. И проблема не только в характере. Эти два гола были забиты с ничтожного количества моментов. Где атака "Боруссии" наконец показала себя во всей красе, так это с "Гертой" (0:1) в минувшем туре. Несмотря на скромный счёт, опасности у ворот берлинцев было очень много.

Адейеми вернулся на прошлых выходных, но снова получил повреждение и может пропустить этот тур. У Дауда тоже проблемы, так что Озджан должен сохранить место в старте. Менье в такой плохой форме, что снова ждём Вольфа справа в защите. Зюле тоже пока только мешает, поэтому опытный Хуммельс должен выйти с первых минут.

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" по итогам четырёх туров идёт вровень с Дортмундом. В первом туре коллектив Андре Брайтенрайтера проиграла "Боруссии" Менхенгладбах (3:1), но после этого зинсхаймцы просто излучали уверенность. Для начала совершили впечатляющий камбек против "Бохума" (3:2), добыв победу с 0:2 к 11-й минуте. Затем разбили многострадальный "Байер" (0:3) и убедительно обыграли "Аугсбург" (1:0), хоть счёт этого и не отображает.

Ила Бебу и Бичакчич пропустят игру из-за проблем с коленями. Также травму получил Беньямин Хюбнер, так что стоит ожидать возвращения Кевина Акпогумы в центр обороны. В остальном у "Хоффенхайма" полный порядок, включая Анхелиньо, которому доверие главного тренера Андре Брайтенрайтера явно идёт на пользу. Испанец впервые за долгое время может сыграть в 4-х турах кряду.

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Статистика и факты

Модест забил свой первый гол за "Боруссию" головой. В прошлом сезоне у него было 10 таких мячей (лучший результат лиги)

Все 10 голов БД в сезоне были забиты разными игроками

В пятничных домашних матчах Дортмунд не уступает уже 32 игры кряду

У Крамарича 8 голов в 10 матчах против Дортмунда, включая покер в сезоне 2019/20

4 победы в 5 стартовых турах станут рекордом "Хоффе" в Бундеслиге

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 28 раз. У "Боруссии" 11 побед, у "Хоффенхайма" – 7. Ещё 10 встреч завершились вничью. Дортмунд выиграл оба матча в прошлом году со счётом 3:2.

Ориентировочные составы

"Боруссия": Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан – Азар, Ройс, Брандт – Модест

"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Акпогума – Сков, Прёмель, Гайгер, Анхелиньо – Баумгартнер – Крамарич, Рюттер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Хоффенхайм от UA-Футбол

Тенденция к результативному футболу в этой паре должна сохраниться. Защита "Боруссии" продолжает оставаться решетом, а Андрей Крамарич является большим любителем дортмундское решето пробивать. К тому же Баумгартнер в нешуточной форме, и будет поддерживать атаки из глубины. А если у БД выйдет Зюле, так вообще праздник. Ставка: индивидуальный тотал "Хоффенхайма" выше 1.5 с коэффициентом в районе 2.39.