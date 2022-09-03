Бундеслига, 5-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – РБ Лейпциг 4:0

Голы: Камада 16, Роде 22, Тута 67, Борре 84 (п)

Айнтрахт: Трапп – Ленц (Смолчич, 87), Ндика, Тута, Якич (Чендлер, 87) – Соу, Роде (Эбимбе, 32) – Камада, Гётце, Линдстрём (Кнауфф, 74) – Коло Муани (Борре, 74)

РБ Лейпциг: Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Айдара, 69) – Раум (Хальстенберг, 69), Кампль (Собослаи, 46), Лаймер, Хенрикс – Ольмо (Форсберг, 11) – Вернер (Силва, 74), Нкунку

Предупреждения: Соу 33 – Хенрикс 60

"Айнтрахт" в блестящем стиле уничтожил "РБ Лейпциг", добыв вторую победу кряду. "Орлы" начали сезон с тяжелых поражений от "Баварии" и мадридского "Реала", а также потеряли многолетнего лидера команды Филипа Костича. Но Оливер Гласнер быстро нашёл новый игровой рисунок, и уже к началу сентября команда заиграла в очень качественный и яркий футбол, позволяющий обеспечивать такие вечера, как сегодняшний.

"РБ Лейпциг" действительно плохо смотрится на старте сезона. Недаром единственная победа команды Доменико Тедеско в сезоне была над "Вольфсбургом" (2:0), который прямо ужасает при Нико Коваче. В глаза бросается и плохая командная сыгранность из-за новых лиц вроде Вернера и Раума, а главное постоянных тактических перестановок тренера, так и ужасная форма отдельных исполнителей – Лаймер, Симакан и многие другие играют заметно ниже своего уровня.

Все эти проблемы должны радовать донецкий "Шахтёр", которому играть с "быками" во вторник, но они никак не умаляют заслуги "Айнтрахта". Марио Гётце и Рандал Коло Муани вдохнули новую жизнь в атаку команды, хотя на них двоих "орлы" летом потратили аж 4 млн евро. А в защите и в центре поля всё так же гармонично, как и раньше. Прессинг, принёсший команде еврокубковый успех, всё так же надёжен и в новой схеме.

Наибольшее внимание к себе приковывает атакующий квартет "Айнтрахта". Гётце в 30 лет вернулся в Германию так, словно он эти годы не чехлился в Нидерландах, а играл на топ-уровне. Марио сегодня не забил и не ассистировал, но своей энергией поразил – пробежал больше всех (11.5 км), нанёс больше всего ударов и участвовал буквально в каждой атаке. Гётце вместе с Коло Муани стали двумя теневыми героями встреч.

Французский форвард в свою очередь дал и огромный объём работы, и блестяще действовал в подыгрыше (2 ассиста). Сочетание скорости, силы, пластики и альтруизма, и всё это за ноль евро. Бюджетный Осимхен. И всё это вместе с умным движением Камады и Линдстрёма просто вскружило головы защитников "РБ Лейпцига", и привело к абсолютно заслуженному разгрому.

Гол Камады – это полная заслуга Муани, не поскупившегося на передачу в опасной ситуации. При этом сам японец атаку и начал, а РБ прозевал забегание вторым темпом. Этот же мотив повторил Роде, открывшись в штрафной из глубины в эпизоде со вторым голом. Явная заготовка под дырявый центр поля "Лейпцига". Была ещё блестящая заготовка на корнере, закончившаяся мячом Туты. Тоже под слабости РБ.

4:0. Гласнер и его штаб всё время были на шаг впереди. "Айнтрахт" показал всю свою силу, и теперь в добром настроении будет готовиться к встрече со "Спортингом" в Лиге Чемпионов. Гласнер два сезона выводил две разные команды в ЛЧ, и вот наконец сможет насладиться плодами своей работы. Он это заслужил.