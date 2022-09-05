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Экс-защитник Баварии объявил о завершении игровой карьеры

Германия
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Он намерен начать тренерскую карьеру

Экс-защитник Баварии объявил о завершении игровой карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом 33-летний спортсмен сообщил в своих соцсетях.

"После 13 лет профессиональной карьеры я объявляю о ее завершении. Конечно, хотелось бы, чтобы в ней было меньше травм, но я очень доволен тем, чего добился.

Мне будет не хватать общественного духа, который я испытывал во всех в своих командах. Также мне будет не хватать возможности быть рядом с фанатами.

Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я останусь верен футболу, моей страсти. Я пойду по стопам отца и пойду на тренерские курсы. Надеюсь, что надолго останусь в футболе, пусть и в другой роли.

Большое спасибо всем моим товарищам и вам, фанатам. Ваш Хольгер", – написал Бадштубер на своей странице в Twitter.

Последним клубом защитника был "Люцерн". Также он успел поиграть за "Баварию", "Шальке" и "Штутгарт". В составе национальной сборной Германии наиграл 31 матч и забил 1 гол.

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В статье: Хольгер Бадштубер
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