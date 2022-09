В Баварии надеятся, что Коман выбыл всего на 2-3 недели

Вингер "Баварии" Кингсли Коман выбыл минимум на 2-3 недели после повреждения, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В случае разрыва мышцы, француз не сможет играть до 6 недель.

