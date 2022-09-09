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В Баварии надеятся, что Коман выбыл всего на 2-3 недели
Травматичный француз
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Баварии" Кингсли Коман выбыл минимум на 2-3 недели после повреждения, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В случае разрыва мышцы, француз не сможет играть до 6 недель.
Bayern are hoping Kingsley Coman would 'only' be out for 2-3 weeks (strain). In case of a torn muscle, the Frenchman would be sidelined for around 6 weeks [@BILD]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2022
Сообщается, что в клубе надеятся, что у игрока повреждение мышци, а не разрыв.
Коман отыграл в среду против "Интера" 74 минуты, после чего его заменил Серж Гнабри.
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