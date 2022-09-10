РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 10.09.2022

Бундеслига, 6-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 16:30

Трансляция – Setanta Sports

РБ Лейпциг

Последняя неделя выдалась сущим кошмаром для "РБ Лейпциг". За унизительным поражением от победителя Лиги Европы "Антрайхтом" (4:0) последовал европейский провал – "Шахтёр" в дебютном туре ЛЧ тоже забил "красным быкам" четыре, и отправил Доменико Тедеско в отставку. Клуб экстренно пригласил Марко Розе, которому на старте карьеры на "Ред Булл Арена" просто не будет: до международного перерыва РБ играть с его двумя бывшими клубами (обе "Боруссии"), а в промежутке с мадридским "Реалом".

У "Лейпцига" 5 очков после 5 стартовых туров, и даже крутые перфомансы Кристофера Нкунку не спасли команду от пребывания в середине турнирной таблице. У лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги 4 гола в новой кампании. А вот от Вернера пока дождались лишь одного результативного действия после возвращения. Ожидается, что поддержать форвардов из глубины должен будет Собослаи – Ольмо вылетел на месяц с травмой колена.

Боруссия Дортмунд

В прошлом сезоне "Боруссия" финишировала в 8 очках от первого места, после чего Марко Розе было указано на дверь. В новой кампании Дортмунд после 5 туров делит первую строчку с "Фрайбургом", имея 12 очков в своём активе. Возвращение Эдина Терзича по результатам выглядит оптимистично – 4 победы в 5 матчах. Но по игре такого не скажешь.

Атака с уходом Холанда пока не справляется – всего 8 голов в 5 матчах, что является худшим результатом клуба за 8 лет. Впереди всё держится на Марко Ройсе (2+2). Не исчезли и проблемы в защите. Зюле пока ужасен и его не решаются ставить в старт. Шлоттербек неплох, но по сути всё держится на ещё одном динозавре – Хуммельсе. Зная их с Марко медкарты, всё может посыпаться очень быстро, если не дай бог кто-то получит травму. Уже 8 человек пребывают в лазарете команды – последним прибавился голкипер Кобель. Также из основных нет опорника Дауда и Аллера, дебют которого серьёзно отложился.

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Статистика и факты

Нкунку отметился 5 результативными действиями против Дортмунда в двух матчах прошлого сезона (2 гола + 3 ассиста)

"РБ Лейпциг" установил личный антирекорд по пропущенным голам в 5 стартовых турах чемпионата (9 мячей)

Ройс – самый результативный игрок БД в кампании (2 гола)

Дортмунд имеет худший показатель забитых после 5 туров за последние 8 лет (8 голов)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники провели 12 встреч. Дортмунд выиграл половину из них, ещё две игры завершились вничью. У "РБ Лейпциг", соответсвенно, 4 виктории. В прошлом сезоне "красные быки" дважды огорчили "Боруссию" – дома скромно (2:1), а на "Сигнал Идуна Парк" было жестоко (1:4).

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Собослаи – Нкунку, Вернер

Боруссия: Мейер – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан – Брандт, Ройс, Рейна – Модест

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд

Ставка: Ройсу вновь придётся выдумывать впереди в одиночку. Атака БД действительно пока вялая, и явно не привыкла играть с таргетменом впереди. Но зная, в каком состоянии сейчас оборона "красных быков", их не спасёт даже новый тренер. Ставка: тотал "Боруссии" Дортмунд выше 1.5 с коэффициентом в районе 2.17.