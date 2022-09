17-летний Матис Тель – самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории Баварии. Видео

Французский нападающий "Баварии" Матис Тель сегодня дебютировал в стартовом составе мюнхенцев, выйдя на матч против "Штутгарта". Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшем в основе команды.

MATHYS TEL SCORES HIS FIRST BUNDESLIGA GOAL!!! 17 YEARS OLD!!! BAYERN'S YOUNGEST EVER BUNDESLIGA GOAL SCORER!!! pic.twitter.com/hQqve6bZjF

Более того, уже на 36 минуте матча Тель установил еще один рекорд – он стал самым юным автором гола в Бундеслиге истории "Баварии". Примечательно, что это уже не первый гол Матиса за клуб – ранее он уже забивал в Кубке Германии.

17 – Aged 17 years and 136 days, Mathys Tel is the youngest ever player to score a goal for Bayern München in the Bundesliga. RecordBreaker. #FCBVfB @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/ANT2OZVvAn