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17-летний Матис Тель – самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории Баварии. Видео

Германия
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Он также самый юный игрок, вышедший в старте клуба в Бундеслиге

17-летний Матис Тель – самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории Баварии. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Французский нападающий "Баварии" Матис Тель сегодня дебютировал в стартовом составе мюнхенцев, выйдя на матч против "Штутгарта". Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшем в основе команды.

Более того, уже на 36 минуте матча Тель установил еще один рекорд – он стал самым юным автором гола в Бундеслиге истории "Баварии". Примечательно, что это уже не первый гол Матиса за клуб – ранее он уже забивал в Кубке Германии.

Этим летом "Мюнхен" приобрел французского нападающего у "Ренна" за 20 миллионов евро. Также предыдущий клуб Матиса может получить до восьми с половиной миллионов бонусами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Матис Тель
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