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17-летний Матис Тель – самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории Баварии. Видео
Он также самый юный игрок, вышедший в старте клуба в Бундеслиге
Фото: Getty Images
Французский нападающий "Баварии" Матис Тель сегодня дебютировал в стартовом составе мюнхенцев, выйдя на матч против "Штутгарта". Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшем в основе команды.
MATHYS TEL SCORES HIS FIRST BUNDESLIGA GOAL!!! 17 YEARS OLD!!! BAYERN'S YOUNGEST EVER BUNDESLIGA GOAL SCORER!!!pic.twitter.com/hQqve6bZjF— Football Report ????☮️???????????? #BerhalterOut (@FootballReprt) September 10, 2022
Более того, уже на 36 минуте матча Тель установил еще один рекорд – он стал самым юным автором гола в Бундеслиге истории "Баварии". Примечательно, что это уже не первый гол Матиса за клуб – ранее он уже забивал в Кубке Германии.
17 – Aged 17 years and 136 days, Mathys Tel is the youngest ever player to score a goal for Bayern München in the Bundesliga. RecordBreaker. #FCBVfB @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/ANT2OZVvAn— OptaFranz (@OptaFranz) September 10, 2022
Этим летом "Мюнхен" приобрел французского нападающего у "Ренна" за 20 миллионов евро. Также предыдущий клуб Матиса может получить до восьми с половиной миллионов бонусами.
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