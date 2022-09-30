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Бывший игрок Боруссии Д и сборной Германии завершил карьеру

Германия
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Футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет

Бывший игрок Боруссии Д и сборной Германии завершил карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий полузащитник Гонсало Кастро принял решение о завершении игровой карьеры. В июне футболисту исполнилось 35 лет.

С июля этого года хавбек находился в статусе свободного агента после окончания контракта с "Арминией". Найти новый клуб он не смог.

До этого он также играл за леверкузенский "Байер", дортмундскую "Боруссию" и "Штуттгарт". В общей сложности он провел 421 встречу в Бундеслиге, забив 38 голов и оформив 80 результативных передач. В составе национальной сборной Германии он сыграл пять поединков.

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В статье: Гонсало Кастро
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