Бундеслига. Сумасшедший перфоманс Онисиво вывел Майнц на третью строчку

"Майнц" в брутальной манере разобрался с "Кёльном" у себя дома. Исход борьбы был решён уже к перерыву, на который "козлы" ушли с тремя пропущенными мячами и в численном меньшинстве. Эта победа позволила коллективу Бо Свенссона подняться на 3-е место, обогнав "Фрайбург" благодаря лучшей разнице мячей.

Однозначным главным героем встречи стал Карим Онисиво. Австриец обошёлся лишь одним голом, но его активность привела и ко всем забитым мячам, и к четырём жёлтым карточкам в стане соперника, включая вторую у Килиана. Луку Килиана ждал не самый приятный приём на MEWA Арена, который он покинул минувшим летом за 2 миллиона евро.

На 11-й минуте Онисиво отобрал мяч у Килиана, добежал до штрафной, где Лука его грубо снёс. Первая жёлтая и пенальти для Ингвартсена, который его уверенно реализовал. Спустя четверть часа Онисиво снова убежал от Килиана, и тот от бессилия вышвырнул форварда за пределы поля, после чего получил второе предупреждение.

Вскоре Онисиво прорвётся по тому же левому полуфлангу, и после его прострела Кор со второй попытки пробьёт Швабе. Затем всё тот же Карим отберёт мяч на чужой трети, и начнёт третью голевую атаку, законченную точным ударом Штаха. После перерыва Онисиво замучал и Солдо, который появился закрывать позицию Килиана. Сначала Карим заработал опасный штрафной, с которого Аарон Мартин забил свой очередной мяч. А затем Онисиво наконец забил и сам, убежав в контратаку вместе с Буркардтом.

Стоит отметить и блестящую работу Бо Свенссона. Его план с выманиванием "Кёльна" в прессинг и последующие открывания Карима Онисиво в карман между правым и правым центральным защитниками гостей предопределили гениальный перфоманс немецкого форварда. Также важную роль в дебюте сыграли эпизодические переходы с четвёрки на пятёрку защитников за счёт опусканий Каси, что полностью нейтрализовало широкие размашистые атаки "Кёльна", которыми они сносят многие обороны Бундеслиги. 5:0.

Бундеслига, 11-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Кёльн 5:0

Голы: Ингвартсен 11 (п), Кор 35, Штах 40, Мартин 73, Онисиво 84

Майнц: Центнер – Фернандеш, Хак (Белль, 63), Каси – Коста (Видмер, 69), Штах (Баркок, 77), Кор (Фюльжени, 46), Ли, Мартин – Онисиво, Ингвартсен (Буркардт, 63)

Кёльн: Швабе – Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор (Педерсен, 80) – Скири, Мартель – Кайнц (Хусейнбашич, 80), Дуда (Солдо, 38), Майна (Шиндлер, 67) – Тиггес (Дитц, 67)

Предупреждения: Кор 36 – Килиан 10, Ут 36, Солдо 51, Мартель 72

Удаление: Килиан 27, вторая жёлтая