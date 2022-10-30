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Бундеслига. Унион вернулся на вершину после камбека с Гладбахом

Германия
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Дебютный гол Дуки на 7-й компенсированной минуте принёс хозяевам победу

Бундеслига. Унион вернулся на вершину после камбека с Гладбахом

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Боруссия Менхенгладбах 2:1

Голы: Беренс 79, Дуки 90+7 – Эльведи 33

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Рюэрсон, Шефер (Харагути, 59), Хедира, Хаберер (Левелинг, 74), Пухач (Триммель, 59) – Беккер (Беренс, 74), Жордан (Михель, 59)

Гладбах: Зиппель – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсабеини (Янчке, 90) – Вайгль, Крамер – Нгуму (Херрман, 74), Штиндль (Боржес, 85), Плеа (Нетц, 74) – Тюрам

Предупреждения: Михель 64, Рюэрсон 90 – Тюрам 67, Зиппель 79

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Унион (Берлин)
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