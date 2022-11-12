"Бавария" ушла на зимний перерыв в статусе лидера Бундеслиги. Несмотря на некоторые проблемы на старте кампании, марш-бросок из 10 побед кряду во всех турнирах, включая 6 в чемпионате, вернули всё на свои места для команды Юлиана Нагельсманна. Очередной жертвой "рекордмайстра" стал главным неудачник сезоне "Шальке". Это была скромная победа на классе, что нетипично для мюнхенцев, но вполне объяснимо, учитывая старт ЧМ через неделю с небольшим.

Самым интересным в матче было отгадать стартовую схему от Нагельсманна. В свете отсутствия Мюллера, Мане и Дэвиса 35-летний наставник придумал нечто среднее между 4-2-3-1 и 3-4-3. Киммих с позиции правого защитника периодечески уходил в центр поля, оставляя тройку сзади, что позволяло Мусиале подниматься выше и творить свою магию в последней трети. Гнабри и Коман при этом сохраняли достаточно широкие позиции.

Эксперимент был во-первых вынужденным, а во-вторых, он сработал. У гостей было полно времени нащупать новые связи в свете полной пассивности "Шальке". Гельзенкирхен в атипичной для Бундеслиги манере закрылся в низком блоке 4-5-1, и даже пару пробоин в сетке ворот Шволова не заставили парней Томаса Райса покинуть свои рубежи и поискать счастья в атаке. Исключение составляли стандарты. Кажется, задача от тренера была простой – избежать разгрома.

В первые полчаса "Бавария" не могла найти подхода к сопернику, и кроме удара головой от Гнабри, эффектно заблокированного коленом Крауса, вспомнить было нечего. Но вскоре двойственность схемы гостей дала плоды. Киммих для разнообразия побежал дать ширину справа, отвлёк на себя оппонентов, что позволило Мусиале и Гнабри разыграть стеночку в чужой штрафной и открыть счёт в матче. Отдельно стоит отметить пас Джамала пяткой.

Сразу после перерыва гельзенкирхенцы получили второй контрольный в голову. "Шальке" пошёл вперёд большими силами на угловой, и пропустил в ответ. Классную контратаку увенчал своевременный пас Мусиалы на Чупо-Мотинга, забившего свой очередной гол. Камерунец впервые за 8 матчей не забил Бремену посреди недели, зато нашёл свой 5-й забитый мяч в 5 последних турах Бундеслиги сегодня. Особенно памятным его делает тот факт, что в воротах своих бывших партнёров из "Шальке" Чупо-Мотинг никогда ранее не расписывался.

Поиграв в футбол ещё некоторое время, "Бавария" откровенно расслаблено доиграла последние 20 минут, свой шанс получил даже 16-летний Пауль Ваннер. 0:2. "Бавария" укрепляет своё лидерство в Бундеслиге, пианист Мусиала в очередной раз демонстрирует свою изобретательность (9+6 в 14 матчах чемпионата), а грузчик Чупо-Мотинг отгрузил свой очередной гол.

Бундеслига, 15-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Бавария 0:2

Голы: Гнабри 38, Чупо-Мотинг 52

Шальке: Шволов – Брюннер (Айдын, 75), Йосида, Матричани, Мор (Колодзейчак, 66) – Крал, Краус – Караман (Ларссон, 59), Дрекслер (Латца, 75), Бюльтер (Сане, 66) – Теродде

Бавария: Нойер – Киммих, Павар, Упамекано, Эрнандес (Станишич, 72) – Горецка (Забитцер, 72), Мусиала (Ваннер, 79) – Гнабри, Сане (де Лигт, 60), Коман (Гравенберх, 80) – Чупо-Мотинг