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"Мы все любим Криштиану...", - Кан порассуждал о возможности подписания Баварией Роналду

Германия
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Но есть разные причины

"Мы все любим Криштиану...", - Кан порассуждал о возможности подписания Баварией Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан оценил вероятность подписания контракта с 37-летним португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Я могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали это, мы все любим Криштиану, но стратегия другая. У нас есть чёткое представление, философия того, как должна быть собрана наша команда", - сказал Кан.

Напомним, что на данный момент Роналду является свободным агентом. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" был расторгнут по обоюдному согласию сторон незадолго до начала ЧМ-2022.

При этом, как информирует мюнхенское издание AZ, боссы "Баварии" интересовались мнением своих игроков в сборной о 29-летнем форварде "Вердера" и сборной Германии Никласе Фюллькруге, который в матче против Испании (1:1) забил свой первый в официальном матче за Бундестим гол. И отзывы эти были положительными.

В сезоне 2022/23 Фюллькруг забил в Бундеслиге десять голов. У "Вердера" непростая финансовая ситуация и бременцы готовы отпустить своего форварда за десять миллионов евро.


Контактировала ли "Бавария" с агентом Фюллькруга? "Нет, еще нет", – смеясь заметил Кан, не опровергнув интерес к центральному нападающему "Вердера"

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Оливер Кан
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Источник:
Sky Germany

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