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Официально: Бавария арендовала футболиста Манчестер Сити

Германия
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Подкрепление для Мюнхена из Манчестера

Официально: Бавария арендовала футболиста Манчестер Сити

Бавария

Новина українською

"Бавария" арендовала у "Манчестер Сити" игрока сборной Португалии Жоау Канселу. 28-летний защитник проведет вторую часть сезона в Мюнхене на правах аренды.

Как отметил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, у немецкого гранда будет возможность подписать Канселу на постоянной основе уже летом.

Канселу начал свою профессиональную карьеру в "Бенфике". Он играл в "Валенсии", миланском "Интере" и "Ювентусе", прежде чем присоединиться к "Манчестер Сити" в 2019 году, где он провел 154 матча и забил 9 голов. 28-летний футболист провел 41 матч за сборную Португалии (7 голов).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
fcbayern.com

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