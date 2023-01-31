Официально: Бавария арендовала футболиста Манчестер Сити

"Бавария" арендовала у "Манчестер Сити" игрока сборной Португалии Жоау Канселу. 28-летний защитник проведет вторую часть сезона в Мюнхене на правах аренды.

Как отметил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, у немецкого гранда будет возможность подписать Канселу на постоянной основе уже летом.

Канселу начал свою профессиональную карьеру в "Бенфике". Он играл в "Валенсии", миланском "Интере" и "Ювентусе", прежде чем присоединиться к "Манчестер Сити" в 2019 году, где он провел 154 матча и забил 9 голов. 28-летний футболист провел 41 матч за сборную Португалии (7 голов).