Бундеслига. Кельн разгромил Айнтрахт на своем поле

В сегодняшнем матче фаворита с первых минут было заметить сложно. "Кельн" не атаковал активно и сидел в обороне, но уже ближе к 20 минуте расклад сил изменился. В это время Тиггес смог качественно прорваться флангом и сильно напрячь защитников команды соперника. Он сместился в центр и покатил на Кайнца, но тот не добрался до мяча вблизи вратарской.

Позже уже "Айнтрахт" чуть не получил возможность отличиться. Эрик Мартель сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр отклоняет все требования о назначении пенальти и игра продолжается. Чуть позже рефери все же взглянул на ВАР, но оставил свое решение без изменений. Рука Мартеля была в естественном положении, и это нивелировало все претензии к судье, которые высказывали "орлы".

Ближе к завершению первой 45-минутки расклад сил на поле не претерпел изменений. Длинные передачи, короткие, игра в стенку. Команда с Франкфурта демонстрировала замечательные коллективные действия и сохраняла контроль над мячом, точно передвигая его от одного игрока к другому. В таком спокойном и размеренном темпе первый тайм и завершился – обе команды получили заслуженный отдых.

Однако уже с началом тайма номер два все изменилось на 180 градусов. "Кельн" с первых минут пошел вперед большими силами и почти сразу забил. На 49-й минуте Флориан Кайнц выполнил длинную навесную передачу прямо на голову партнеру по команде, и Тимо Губерс с близкого расстояния безошибочно отправил мяч в правый угол ворот. Таким образом, счет на табло был открыт.

Команда "козлов" не собиралась останавливаться на достигнутом и продолжила давить на противника. Это привело к тому, что уже на 71-й минуте Элли Скири первым успел на добивание вблизи одиннадцатиметровой отметки, и нанес фантастический удар головой под левую стойку ворот. Трапп не успел даже среагировать на молниеносный выстрел опорника "Кельна" и развел руками.

Однако на этом эпопея не завершилась. Уже на 86-й минуте Скири своим дублем поставил точку в поединке. Полузащитник подхватил мяч в штрафной, оказался в удобной позиции и нанес удар, с которым у голкипера не было шансов справиться из-за рикошета. Счет стал 3:0 после этого момента, и окончательно стало ясно, что "Кельн" не потеряет сегодня победу.

Таким образом, "Айнтрахт" не воспользовался возможностью подняться в зону Лиги чемпионов, которая у него была перед сегодняшним поединком. "Козлы" в свою очередь завоевали три очка на своем пути из середины таблицы Бундеслиги в ее верхнюю часть.

Кельн - Айнтрахт 3:0

Голы: Губерс 49, Скири 71, 88

Кельн: Швабе, Гектор, Шабо, Губерс, Шмиц, Скири, Мартель, Кайнц, Хусейнбашич, Майна, Тиггес.

Айнтрахт: Трапп, Ндика, Хасебе, Тута, Камада, Соу, Макс, Бута, Гетце, Линдстрем, Муани.

Предупреждения: Мартель 28, Губерс 70, Шабо 79 - Бута 45, Гетце 61