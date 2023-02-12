Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Кельн разгромил Айнтрахт на своем поле
"Козлы" в чистую переиграли соперника
В сегодняшнем матче фаворита с первых минут было заметить сложно. "Кельн" не атаковал активно и сидел в обороне, но уже ближе к 20 минуте расклад сил изменился. В это время Тиггес смог качественно прорваться флангом и сильно напрячь защитников команды соперника. Он сместился в центр и покатил на Кайнца, но тот не добрался до мяча вблизи вратарской.
Позже уже "Айнтрахт" чуть не получил возможность отличиться. Эрик Мартель сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр отклоняет все требования о назначении пенальти и игра продолжается. Чуть позже рефери все же взглянул на ВАР, но оставил свое решение без изменений. Рука Мартеля была в естественном положении, и это нивелировало все претензии к судье, которые высказывали "орлы".
Ближе к завершению первой 45-минутки расклад сил на поле не претерпел изменений. Длинные передачи, короткие, игра в стенку. Команда с Франкфурта демонстрировала замечательные коллективные действия и сохраняла контроль над мячом, точно передвигая его от одного игрока к другому. В таком спокойном и размеренном темпе первый тайм и завершился – обе команды получили заслуженный отдых.
Однако уже с началом тайма номер два все изменилось на 180 градусов. "Кельн" с первых минут пошел вперед большими силами и почти сразу забил. На 49-й минуте Флориан Кайнц выполнил длинную навесную передачу прямо на голову партнеру по команде, и Тимо Губерс с близкого расстояния безошибочно отправил мяч в правый угол ворот. Таким образом, счет на табло был открыт.
Команда "козлов" не собиралась останавливаться на достигнутом и продолжила давить на противника. Это привело к тому, что уже на 71-й минуте Элли Скири первым успел на добивание вблизи одиннадцатиметровой отметки, и нанес фантастический удар головой под левую стойку ворот. Трапп не успел даже среагировать на молниеносный выстрел опорника "Кельна" и развел руками.
Однако на этом эпопея не завершилась. Уже на 86-й минуте Скири своим дублем поставил точку в поединке. Полузащитник подхватил мяч в штрафной, оказался в удобной позиции и нанес удар, с которым у голкипера не было шансов справиться из-за рикошета. Счет стал 3:0 после этого момента, и окончательно стало ясно, что "Кельн" не потеряет сегодня победу.
Таким образом, "Айнтрахт" не воспользовался возможностью подняться в зону Лиги чемпионов, которая у него была перед сегодняшним поединком. "Козлы" в свою очередь завоевали три очка на своем пути из середины таблицы Бундеслиги в ее верхнюю часть.
Кельн - Айнтрахт 3:0
Голы: Губерс 49, Скири 71, 88
Кельн: Швабе, Гектор, Шабо, Губерс, Шмиц, Скири, Мартель, Кайнц, Хусейнбашич, Майна, Тиггес.
Айнтрахт: Трапп, Ндика, Хасебе, Тута, Камада, Соу, Макс, Бута, Гетце, Линдстрем, Муани.
Предупреждения: Мартель 28, Губерс 70, Шабо 79 - Бута 45, Гетце 61
Популярное сейчас
- Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке
- Ликвидировано еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех
- Кубок Германии. Яркое камео Ройса и драма в Нюрнберге
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту