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Боруссия Дортмунд – Герта 4:1. Троевластие в Бундеслиге
Бавария, Боруссия и Унион делят первую строчку
Фото: Imago Images/H. Langer
Бундеслига, 21-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Герта 4:1
Голы: Адейеми 27, Мален 31, Ройс 76, Брандт 90 – Тузар 46
Боруссия: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Озджан (Беллингем, 66), Джан – Брандт, Ройс (Зюле, 87), Адейеми (Байно-Гиттенс, 35) – Мален (Аллер, 66)
Герта: Кристенсен – Уремович (Рохель, 68), Кемпф, Дардаи – Рихтер, Тузар, Джигерджи (Боатенг, 79), Сердар (Боэтьюс, 68), Платтенхардт – Нганкам, Нидерлехнер (Лукебакио, 68)
Предупреждения: Рюэрсон 58 – Джигерджи 58, Рохель 75
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