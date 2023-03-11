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Защитник Борусси Д Геррейро - самый результативный игрок рурского дерби
Португалец вошел в историю
Фото: twitter.com/BVB
Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Шальке" в Рурском дерби в матче немецкой Бундеслиги, сыграв 2:2.
Как сообщает статистический портал Opta, ни один игрок не набирал больше очков по системе «гол+пас» в рурском дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" в чемпионате Германии, чем защитник Рафаэл Геррейру.
Как сообщает источник, португалец набрал 8 очков - 5 голов и 3 результативные передачи, крайний гол и крайнюю голевую передачу Геррейру оформил сегодня.
Напомним, после 24 сыгранных матчей "Боруссия" занимает второе место, имея в своем активе 50очков.
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