Защитник Борусси Д Геррейро - самый результативный игрок рурского дерби

Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Шальке" в Рурском дерби в матче немецкой Бундеслиги, сыграв 2:2.

Как сообщает статистический портал Opta, ни один игрок не набирал больше очков по системе «гол+пас» в рурском дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" в чемпионате Германии, чем защитник Рафаэл Геррейру.

Как сообщает источник, португалец набрал 8 очков - 5 голов и 3 результативные передачи, крайний гол и крайнюю голевую передачу Геррейру оформил сегодня.

Напомним, после 24 сыгранных матчей "Боруссия" занимает второе место, имея в своем активе 50очков.