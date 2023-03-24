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Оливер Кан об увольнении Нагельсманна: После ЧМ-2022 мы играли все менее и менее успешно и привлекательно
Все дело в нестабильном выступлении
Фото: twitter.com/FCBayern
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан назвал причины отставки Юлиана Нагельсманна. Руководство не устраивало падающее качество игры клуба.
"Когда Юлиан Нагельсманн перешел в "Баварию" летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью.
Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже.
После ЧМ-2022 мы играли все менее и менее успешно и привлекательно.
Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и в дальнейшем. По этой причине мы реагируем сейчас.
От себя лично и от имени "Баварии" я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерский штаб и пожелать удачи в будущем", – сказал Кан.
"Бавария" занимает второе место в Бундеслиге. Клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити" и с "Фрайбургом" в 1/4 финала Кубка Германии.
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