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Айнтрахт подписал защитника сборной Эквадора. Он присоединится к клубу в июле
Клуб уже начал усиливаться
Фото: https://twitter.com/Eintracht
"Айнтрахт" согласовал переход центрального защитника "Антверпена" Виллиана Пачо. 21-летний защитник обошелся немецкому клубу в 9 миллионов евро.
Стороны подписали контракт до лета 2028-го.
Пачо успел дебютировать за сборную Эквадора. Он забил победный мяч сборной Австралии (2:1) 28-го марта.
"Для нас это важный трансфер в предстоящем сезоне. Вильям еще молод, но уже имеет международный опыт. Прежде всего, его характеризуют скорость и сила в дуэлях. Мы рады, что он выбрал "Айнтрахт", и хотим развивать его огромный потенциал", – сказал спортивный директор клуба Маркус Креше.
В этом сезоне Пачо провел за "Антверпен" 39 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.
✍️ Willian Pacho wechselt zu Eintracht Frankfurt!— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 30, 2023
Der 21-jährige Verteidiger kommt zum 1. Juli 2023 an den Main und erhält einen Vertrag bis 2028 ????#Pacho2028 | #SGE
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