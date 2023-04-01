Айнтрахт подписал защитника сборной Эквадора. Он присоединится к клубу в июле

"Айнтрахт" согласовал переход центрального защитника "Антверпена" Виллиана Пачо. 21-летний защитник обошелся немецкому клубу в 9 миллионов евро.

Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Пачо успел дебютировать за сборную Эквадора. Он забил победный мяч сборной Австралии (2:1) 28-го марта.

"Для нас это важный трансфер в предстоящем сезоне. Вильям еще молод, но уже имеет международный опыт. Прежде всего, его характеризуют скорость и сила в дуэлях. Мы рады, что он выбрал "Айнтрахт", и хотим развивать его огромный потенциал", – сказал спортивный директор клуба Маркус Креше.