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Айнтрахт подписал защитника сборной Эквадора. Он присоединится к клубу в июле

Германия
(1 голосов)

Клуб уже начал усиливаться

Айнтрахт подписал защитника сборной Эквадора. Он присоединится к клубу в июле

Фото: https://twitter.com/Eintracht

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"Айнтрахт" согласовал переход центрального защитника "Антверпена" Виллиана Пачо. 21-летний защитник обошелся немецкому клубу в 9 миллионов евро.

Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Пачо успел дебютировать за сборную Эквадора. Он забил победный мяч сборной Австралии (2:1) 28-го марта.

"Для нас это важный трансфер в предстоящем сезоне. Вильям еще молод, но уже имеет международный опыт. Прежде всего, его характеризуют скорость и сила в дуэлях. Мы рады, что он выбрал "Айнтрахт", и хотим развивать его огромный потенциал", – сказал спортивный директор клуба Маркус Креше.

В этом сезоне Пачо провел за "Антверпен" 39 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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