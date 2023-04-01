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Бавария - Боруссия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Немецкое классическое противостояние в эфире
фото - Getty Images
Сегодня состоится центральный матч 26-го тура Бундеслиги, в котором "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию". Эта игра может стать и наверняка станет одной из ключевых в чемпионате. Во всяком случае, в плане психологии абсолютно точно, да и в контексте турнирных баллов - тоже. На данный момент лидирующая в таблице Бундеслиги "Боруссия" опережает мюнхенцев на одно очко. Обеспечить единоличное лидерство "шмелям" позволила осечка "Баварии", уступившей "Байеру".
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Чемпионат Германии 26-й тур
1 апреля. Начало в 19:30
"Бавария" - "Боруссия"
Трансляция – канал Setanta Sports на медиасервисе MEGOGO
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