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Бавария - Боруссия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Немецкое классическое противостояние в эфире

Бавария - Боруссия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Сегодня состоится центральный матч 26-го тура Бундеслиги, в котором "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию". Эта игра может стать и наверняка станет одной из ключевых в чемпионате. Во всяком случае, в плане психологии абсолютно точно, да и в контексте турнирных баллов - тоже. На данный момент лидирующая в таблице Бундеслиги "Боруссия" опережает мюнхенцев на одно очко. Обеспечить единоличное лидерство "шмелям" позволила осечка "Баварии", уступившей "Байеру".

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Чемпионат Германии 26-й тур
1 апреля. Начало в 19:30
"Бавария" - "Боруссия"
Трансляция – канал Setanta Sports на медиасервисе MEGOGO

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Баварія - Борусія: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига смотреть футбол онлайн
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