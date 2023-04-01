Бундеслига. Очередной провал Лейпцига, вежливый Фрайбург и убедительный Унион

"РБ Лейпциг" после международного перерыва выглядит так же неубедительно, как и до него. Команда Марко Розе проиграла в третий раз за четыре последних тура, разгромно уступив "Майнцу" на своём поле. "Карнавальники" всегда доставляют проблемы "быкам" за счёт низкой обороны, но на этот раз команда Бо Свенссона впечатлила и в атаке.

Ингвартсен открыл счёт в дебюте встречи после классной комбинации, разбившей прессинг хозяев. В ходе атаки гости трижды угрожали воротам Бласвиха, и в конце концов мяч в сетку отправил Ингвартсен. Во втором тайме "быки" так и не нашли способов взломать оборону соперника, попутно пропустив два красивейший гол. Шикарный выстрел Ажорка слёту удвоил перевес, после чего Кор довёл счёт до неприличного пушкой из-за пределов штрафной. 0:3.

Несмотря на очередное фиаско Лейпцига, "быки" продолжают борьбу за топ-4. Всё дело в вежливом "Фрайбурге", который оппонента обогнал, но удирать не спешит. Миролюбивые 1:1 с "Гертой" привели к 4-й ничье в 5-ти последних турах, так что отрыв от коллектива Марко Розе увеличился лишь до двух пунктов.

Тем временем "Унион" уверенно разобрался со "Штутгартом" благодаря ударной 17-ти минутке в дебюте второго тайма. Вторая победа кряду от "железных" позволяет им закрепиться в топ-3, вдали от нерешительных разборок Лейпцига и Фрайбурга.

Тем временем "Байер" незаметно подкрался к зоне еврокубков после четвёртой победы кряду. Команда Хаби Алонсо в блестящем стиле разобралась с "Шальке", нанеся команде Томаса Райса первое поражение в 9 последних турах. Ложная девятка Виртц в компании Диаби и Фримпонга создала тонну моментов у ворот хозяев, заслуженно разгромив соперника во второй половине. У Фло и Фримпонга по голу, Диаби же выступил в роли ассистента, отдав две голевые передачи.

"Вольфсбург" проявил характер и отыгрался с 0:2 в концовке матча против "Аугсбурга", но четвёртая ничья в 5 последних турах не позволила подопечным Нико Ковача приблизиться к группе лидеров. Отмечаем 9-й гол Мергима Беришы в сезоне и первый мяч Феликса Нмечи в 2023-м году.

Бундеслига, 26-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Майнц 0:3

Голы: Ингвартсен 9, Ажорк 57, Кор 67

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол (Симмакан, 71), Хальстенберг (Раум, 46) – Кампль (Айдара, 46), Лаймер (Клостерманн, 81) – Собослаи, Форсберг – Силва (Ольмо, 56), Вернер

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – Видмер (да Кошта, 78), Баррейро, Кор, Каси (Мартин, 88) – Штах (Чжэ Сон, 78), Ингвартсен (Баркок, 78) – Ажорк

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Герта 1:1

Голы: Грифо 52 – Нганкам 77

Берлин, ан дер альтен Ферстерей

Унион – Штутгарт 3:0

Голы: Беккер 51, Беренс 65, Харагути 68 (аг)

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Байер 0:3

Голы: Фримпонг 50, Виртц 61, Азмун 90+1

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Аугсбург 2:2

Голы: Вальдшмидт 83, Феликс Нмеча 90+6 – Арнольд 2 (аг), Бериша 32