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Ройс: Бавария хорошо использовала свои моменты и должна была забить еще несколько голов

Германия
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Команда не смогла ничего сделать против мюнхенцев

Ройс: Бавария хорошо использовала свои моменты и должна была забить еще несколько голов

Новина українською

Вингер "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс поделился впечатлениями после поражения от "Баварии" (2:4) в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Мы хорошо начали, а потом пропустили глупый гол. Сначала нужно было успокоиться, но потом мы пропустили следующий гол по стандарту. Мы проигрываем 2:0, и это еще сложнее. В конце концов, счет не лжет. Мы заслужили поражение".

Сейчас мы отстаем на два очка. То, как мы поступали во многих ситуациях, было паршиво. В отличие от нас, "Бавария" хорошо использовала свои моменты, и даже должна была забить еще один или два гола. Это не самый лучший вечер для нас", - сказал Ройс.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Марко Ройс
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Источник:
Sky Sports

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