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Розе предложил сажать болельщиков в тюрьму за расизм

Германия
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Поводом для этого стали оскорбления его подопечного

Розе предложил сажать болельщиков в тюрьму за расизм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "РБ Лейпциг" Марко Розе прокомментировал ситуацию с защитником команды Бенджамином Хенриксом, который подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

"Я считаю, что государство должно подумать о введении гораздо более строгих наказаний за это. Просто сажать в тюрьму таких людей на несколько дней. Если запереть их на какое-то время, то, возможно, это заставит одного или двух из них задуматься о том, чтобы вести себя как нормальный член общества", - сказал тренер.

Напомним, Хенрикса начали оскорблять после победы над "Боруссией" (Дортмунд) в Кубке Германии (2:0). Игрок выложил видео оскорблений в своих социальных сетях, подписав его: "Мы живём в обществе, где любой может распространять ненависть и расизм в интернете".

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В статье: РБ Лейпциг Марко Розе Беньямин Хенрикс
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Источник:
Cope

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