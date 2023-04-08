Бундеслига. Де Лигт ведёт Баварию к титулу, Алонсо возвращает Байер в топ-6

"Бавария" сохранила 2-очковый отрыв от Дортмунда, взяв реванш у "Фрайбурга". Победу подопечным Томаса Тухеля принёс точный дальний удар де Лигта в дебюте второго тайма. Для нидерландца это второй победный лонгшот за последние 5 туров. В отличии от дуэли команд посреди недели в Кубке Германии, баварцы предложили много других способов вскрытия автобуса "Фрайбурга", помимо дальних ударов.

Переход на смелые 4-3-3 с Мюллером и Мусиалой в центре поля позволили "Баварии" создать массу моментов у чужих ворот (xG 3.33), однако с реализацией были проблемы. По два больших шанса были у Сане и Мане, Гнабри тоже успел смазать выход один на один и ещё раз пробить в штангу с выгодной позиции. 0:1. Неубедительный результат на табло при убедительной игре.

Параллельно проходила ещё одна ключевая битва в плане борьбы за еврокубки. "Байер" перестрелял "Айнтрахт", обойдя прямого конкурента и забрав себе шестую позицию. Отмечаем пятую кряду победу Леверкузена в Бундеслиге. Добытую благодаря блестящим быстрым выпадам. В первом тайме Виртц отправил Адли и Диаби в прорыв, оформив два ассиста, а после перерыва Азмун снял все вопросы, воспользовавшись грубой позиционной ошибкой Якича.

В других матчах "Кёльн" добыл три очка в Аугсбурге, опередив конкурента за выживание. 9 очков отрыва от зоны вылета обещают "козлам" лёгкий финиш за 7 туров до конца. Скучный "Майнц" и весёлый "Вердер" 85 минут играли без голов. "Карнавальники" в концовке дважды, казалось, осчастливили заскучавших болельщиков победным голом на последних минутах. Но бременцы в своих лучших традициях дважды возвращались в игру. Битва двух лучших таргетменов Бундеслиги завершилась вничью – оба забили по мячу. Для Фюллькруга он стал 16-м (лучший бомбардир лиги), для Ажорка – 3 в 4 последних матчах.

Бундеслига, 27-й тур

8 апреля. Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Бавария 0:1

Гол: де Лигт 51

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя (Кюблер, 63), Гинтер, Гульде (Линхарт, 36), Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан (Вайсхаупт, 84), Хелер (Чон, 84), Грифо (Шаллаи, 62) – Грегорич

Бавария: Зоммер – Канселу (Станишич, 89), Павар, де Лигт, Дэвис – Киммих – Сане (Мазрауи, 89), Мюллер (Гравенберх, 77), Мусиала (Горецка, 68), Мане – Гнабри

Леверкузен, БайАрена

Байер – Айнтрахт 3:1

Голы: Адли 10, Диаби 34, Азмун 90+5 – Соу 74

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Баккер, 70), Паласиос, Андрих, Инкапье (Фосу-Менса, 88) – Виртц (Синкгравен, 79) – Адли (Азмун, 70), Диаби

Айнтрахт: Трапп – Якич, Хасебе (Тута, 64), Ндика – Бута (Кнауфф, 46), Соу, Роде (Эбимбе, 64), Макс – Гётце (Аларио, 82), Борре (Камада, 56) – Коло Муани

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Кёльн 1:3

Голы: Варгас 29 – Схири 7, Мартель 16, Майна 59

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Вердер 2:2

Голы: Ажорк 85, Вайпер 90+3 – Стаге 87, Фюллькруг 90+5