Бундеслига, 27-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Айдара 39

"РБ Лейпциг" добыл первую победу за три тура, насилу одолев одного из аутсайдеров Бундеслиги. Торжествовать над "Гертой" позволил единственный гол Амаду Айдара, забитый под занавес первого тайма. Таким образом "быки" воспользовались поражением "Фрайбурга", вернув место в топ-4. Столичный клуб остаётся 16-м.

У команды Марко Розе были серьёзные проблемы в марте, когда команда проиграла трижды кряду во всех турнирах. Поражение 7:0 на Этихад здорово ударило по ментальному здоровью коллектива, вслед за этим провалившегося с "Бохумом" (1:0) и "Майнцем" (0:3). Но игра с бывшим коллективом Розе из Дортмунда посреди недели показало, что с игровой точки зрения с "быками" всё хорошо.

Лейпциг буквально смял "Боруссию" в Кубке Германии. Переход на схему с 3 центрбеками позволил придать обороне солидный вид, и в итоге одна из самых грозных атак Бундеслиги была нейтрализована, не нанеся ни единого удара в створ за основное время. Помогли и новые лица в стартовом составе, а именно энергичные Симакан и Айдара.

Похожую историю мы увидели и сегодня. Только на этот раз Симакан и Айдара не только традиционно надёжно защищались, но и поучаствовали в единственном голевом эпизоде. Хитрый угловой от Собослаи прямо во вратарский Кристенсена закончился тем, что миниатюрный Айдара пробил головой с нескольких метров, а Симакан могучим корпусом удостоверился, что никто из оппонентов мяч на пути к воротам не выбьет.

Помимо явно наигранного корнера, ударившего в самую слабую точку вратаря "Герты", воротам Кристенсена гости угрожали и многими другими способами. Другое дело, что Вернер был сегодня привычно расточителен, а Собослаи выступил без привычной выдумки в последней трети. Отмечаем и Бласвиха. Второй раз за неделю киперу РБ пришлось буквально один раз вступить в игру, и в нужный момент он выручил, отразив ногой неприятный выстрел Сердара под опорную. 0:1. Лейпциг возвращается.

Герта: Кристенсен – Уремович (Нидерлехнер, 74), Кемпф, Дардаи – Кенни (Рихтер, 62), Тузар, Джигерджи (Сердар, 62), Боатенг (Нганкам, 62), Платтенхардт – Лукебакио, Канга (Йоветич, 74)

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Кампль, Айдара (Клостерман, 78), Раум (Хальстенберг, 84) – Собослаи, Форсберг (Ольмо, 63) – Вернер (Силва, 63)

Предупреждения: Лукебакио 32, Уремович 45, Боатенг 45+3, Канга 70 – Собослаи 20, Айдара 45+3, Симакан 90