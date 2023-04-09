Бауманн установил рекорд Хоффенхайма по количеству матчей в Бундеслиге

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" играет дома против "Шальке".

Ворота хозяев поля защищает Оливер Бауман. Этот матч стал для 32-летнего голкипера стал 289-м в футболке клуба в рамках немецкого первенства. Это рекорд "Хоффенхайма". Бауманн по этому показателю обошел Себастьяна Руди.

Оливер играет за "Хоффенхайм" с 2014-го года. За это время во всех турнирах вратарь провел 322 поединка, в которых пропустил 503 мяча.