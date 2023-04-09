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Бауманн установил рекорд Хоффенхайма по количеству матчей в Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

289 матчей

Бауманн установил рекорд Хоффенхайма по количеству матчей в Бундеслиге

Opta

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В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" играет дома против "Шальке".

Ворота хозяев поля защищает Оливер Бауман. Этот матч стал для 32-летнего голкипера стал 289-м в футболке клуба в рамках немецкого первенства. Это рекорд "Хоффенхайма". Бауманн по этому показателю обошел Себастьяна Руди.

Оливер играет за "Хоффенхайм" с 2014-го года. За это время во всех турнирах вратарь провел 322 поединка, в которых пропустил 503 мяча.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Оливер Бауманн
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Источник:
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