Бундеслига, 27-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Шальке 2:0

Голы: Крал 22 (аг), Бебу 70 (пен)

"Хоффенхайм" оставил за собой одну из ключевых битв в борьбе за выживание, отправив "Шальке" обратно на дно таблицы после уверенной победы дома. 9 очков в трёх последних турах позволяют подопечным Пеллегрино Матараццо с надеждой глядеть в будущее – 5-очковый отрыв от зоны вылета перед поединками с "Баварией", "РБ Лейпцигом", "Айнтрахтом" и "Унионом" придали некий запас прочности.

"Хоффенхайм" действительно заслуженно забрал 3 очка в сегодняшнем матче. Это подтвердит и глаз любого нейтрального зрителя, и статистика ожидаемых голов. Впрочем, если бы удача раз за разом не отворачивалась от гостей, "Шальке" бы вполне мог рассчитывать как минимум на ничью этим вечером.

Немало болельщиком "Шальке" проделало 300-километровый путь в Зинсхайм, чтобы поддержать своих любимцев. Их энергия действительно помогла, ведь 04 в дебюте выглядели на порядок живее. Удар Мариуса Бюльтера остановила перекладина на первых секундах игры. Баумгартнер тут же ответил промахом головой с выгодной позиции после флангового кросса. "Шальке" провёл несколько массированных атак, после чего счёт неожиданно открыли хозяева.

Баумгартнер и Анхелиньо разыграли остроумную комбинацию слева, всё закончилось прострелом мяча испанца в штрафную, который в собственные ворота переправил Крал. До перерыва "Шальке" трижды перестреляет хозяев по ударам, а Йосида ещё раз проверит перекладину на прочность, но это не помешает "Хоффенхайму" сохранить перевес.

Второй тайм начался ещё одной навалой "Шальке". У Бюльтера была ещё одна солидная возможность, но его удар пришёлся выше ворот. И снова вопреки логике, "Хоффенхайм" забил именно в момент наибольшей доминации гостей. Баумгартнер снова сказал своё слово, поймав на себе фол в чужой штрафной. Бебу подошёл к точке и снял все вопросы об итоговом результате. 2:0.

Хоффенхайм: Бауманн – Фогт (Кабак, 46), Брукс, Акпогума – Кадержабек, Крамарич (Бишоф, 64), Гайгер (Руди, 64), Бекер (Штиллер, 90+3), Анхелиньо – Баумгартнер, Бебу (Тохумджу, 78)

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Матричани, Ауэян (Айдын, 36) – Крал, Краус (Латца, 71) – Скарке (Топп, 71), Саласар (Дрекслер, 79), Бюльтер – Фрай (Теродде, 71)

Предупреждения: Баумгартнер 16, Гайгер 40, Кабак 90+4