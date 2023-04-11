Боруссия Дортмунд продлила контракт с основным хавбеком

"Боруссия" Дортмунд продлила контракт с Юлианом Брандтом. Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до лета 2026-го.

Предыдущий контракт истекал летом 2024-го.

"Как уже было объявлено зимой, сейчас мы вступаем в фазу, в которой шаг за шагом будем принимать и объявлять кадровые решения. Подпись Джулиана — первый шаг в этом направлении", – приводит клубный сайт слова спортивного директора клуба Себастьена Келя.

Юлиан провел в этом сезоне за "Боруссию" Д 35 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Он присоединился к "Дортмунду" летом 2019-го из "Байера" за 25 миллионов евро. С тех пор Юлиан провел за клуб 162 матча, забил 29 голов и отдал 30 результативных передач.