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Боруссия Дортмунд продлила контракт с основным хавбеком

Германия
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Новая сделка сроком на два года дольше

Боруссия Дортмунд продлила контракт с основным хавбеком

Фото: bvb.de

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд продлила контракт с Юлианом Брандтом. Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до лета 2026-го.

Предыдущий контракт истекал летом 2024-го.

"Как уже было объявлено зимой, сейчас мы вступаем в фазу, в которой шаг за шагом будем принимать и объявлять кадровые решения. Подпись Джулиана — первый шаг в этом направлении", – приводит клубный сайт слова спортивного директора клуба Себастьена Келя.

Юлиан провел в этом сезоне за "Боруссию" Д 35 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Он присоединился к "Дортмунду" летом 2019-го из "Байера" за 25 миллионов евро. С тех пор Юлиан провел за клуб 162 матча, забил 29 голов и отдал 30 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юлиан Брандт
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Источник:
bvb.de

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