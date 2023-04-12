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Айнтрахт объявил, что клуб летом покинет основной полузащитник

Германия
(1 голосов)

Основной игрок Японии на ЧМ покидает Франкфурт

Айнтрахт объявил, что клуб летом покинет основной полузащитник

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"Айнтрахт" объявил, что в конце сезона клуб покинет Даити Камада. Хавбек сборной Японии забил в этом сезоне 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт хавбека истекает и его не будут продлевать.

"Даити Камада за последние годы стал очень хорошим игроком Бундеслиги во "Айнтрахте" и сыграл свою роль в спортивном развитии клуба, самым ярким событием которого стала победа в Лиге Европы в прошлом году. Мы бы хотели увидеть Даити в "Айнтрахте" в будущем, но интересы игрока не шли рука об руку с клубными. Мы благодарим его за его приверженность "Айнтрахту" и желаем ему всего наилучшего в будущем", – приводит клубный сайт слова спортивного директора Маркуса Креше.

Камада перешел в "Айнтрахт" из бельгийского "Сент-Труйден" в 2017-м. Он провел за "Франкфурт" 170 матчей, забил 37 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего японца в 30 миллионов евро.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
eintracht.de

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