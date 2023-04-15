Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сане: Тухель напоминает мне Гвардиолу. Мы будем успешными с ним
Игрок считает назначение нового коуча позитивным шагом
Фото: fcbayern.com
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Лерой Сане рассказал, как отнёсся к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсмана и назначению на его место Томаса Тухеля:
"Как я отнёсся к увольнению Нагельсмана? У меня очень хорошие взаимоотношения с Юлианом. Мы было жаль, что ему пришлось уйти из-за того, что мы как команда иногда не могли добиться тех результатов, на которые рассчитывали. Я желаю ему всего наилучшего в будущем и уверен, что впереди у него ещё много-много успешных лет в качестве тренера на высшем международном уровне.
Томас Тухель? Я воспринимаю его как очень общительного и высокомотивированного тренера, который хочет как можно меньше оставлять на волю случая. Это напоминает мне о работе с Гвардиолой. Я уверен, что мы будем очень успешными с ним", - сказал Сане.
Популярное сейчас
- Спутал берега. Как Министр спорта воюет не за тех
- О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса
- Силы обороны уничтожили еще около полутысячи россиян
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО