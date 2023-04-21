Бундеслига, 28-й тур

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Штутгарт 1:1

Голы: Бельо 8 – Эндо 78

После пяти матчей без побед безопасность "Аугсбурга" пошатнулась. Подопечные Энрико Масена перед этой встречей шли всего в 5 пунктах от зоны вылета, где первым как раз маячил их сегодняшний оппонент. Поэтому вместо футбольного матча мы скорее стали свидетелями ярой бойни, где вместо голов и опасных моментов было полно жестких единоборств и масса предупреждений.

"Аугсбург" начал очень целеустремленно, и быстро достиг своего. На 8-й минуте Бельо замкнул навес Майера, забив 11-й гол "фуггеров" в стартовые четверть часа матча. Лучше во всей Бундеслиге с голами в дебюте только у "Баварии" (13).

После удачного старта хозяева наглухо закрылись, и им долго удавалось сохранять ворота Коубека фактически без угроз. Впрочем, гостей в концовке как всегда выручил Ватару Эндо. Японец своим голом уберёг "Штутгарт" от вылета в последнем туре прошлого сезона, и сегодня вновь заявил о себе в нужный момент.

На стандарте Эндо подобрал мяч в штрафной, и со второй попытки пробил Коубека в ближнем бою. 1:1. "Аугсбург" не смог гарантировать себе сохранение прописки, "Штутгарт" оформляет третий камбек за три тура, отчаянно цепляясь за жизнь.

Аугсбург: Коубек – Педерсен (Гумны, 77), Бауэр, Удуохай, Яго (Вейга, 34) – Майер, Реджбечай, Энгельс, Варгас (Баумгартлингер, 71) – Бельо (Кардона, 46), Демирович (Чолина, 71)

Штутгарт: Бредлов – Антон, Загаду, Ито – Вагноман, Эндо, Каразор, Соса (Томаш, 71) – Мийо (Силас, 46), Фюрих (Кулибали, 46) – Гирасси

Предупреждения: Бауэр 62, Реджбечай 78, Удуохай 85, Баумгартлингер 89, Майер 90 – Ито 20, Кулибали 52, Вагноман 70