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Мане прервал безголевую серию. Сенегалец забил за Баварию впервые с октября
"Баварии" это не помогло
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Садио Мане забил в первом тайме матча "Баварии" против "Майнца" (1:3). Это первый гол нападающего за полгода.
Мане не мог поразить ворота соперника в течение 13-ти поединков в "Баварии". Последний раз он забивал в матче с "Майнцом" (6:2) 29-го октября.
Мане пришел в "Баварию" прошлым летом из "Ливерпуля". "Бавария" отдала за сенегальского нападающего 41 миллион евро.
В этом сезоне Мане сыграл за "Баварию" 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
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