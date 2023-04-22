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Мане прервал безголевую серию. Сенегалец забил за Баварию впервые с октября

Германия
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"Баварии" это не помогло

Мане прервал безголевую серию. Сенегалец забил за Баварию впервые с октября

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

Садио Мане забил в первом тайме матча "Баварии" против "Майнца" (1:3). Это первый гол нападающего за полгода.

Мане не мог поразить ворота соперника в течение 13-ти поединков в "Баварии". Последний раз он забивал в матче с "Майнцом" (6:2) 29-го октября.

Мане пришел в "Баварию" прошлым летом из "Ливерпуля". "Бавария" отдала за сенегальского нападающего 41 миллион евро.

В этом сезоне Мане сыграл за "Баварию" 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане
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