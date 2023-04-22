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Майнц – Бавария 3:1. Провал по всем фронтам

Германия
(1 голосов)

По потерянным мюнхенцы уже вторые

Майнц – Бавария 3:1. Провал по всем фронтам

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бавария 3:1

Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Мартин 79 – Мане 29

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Хак, 83) – Видмер, Баррейро, Кор (Штах, 64), Каси (Мартин, 46) – Онисиво , Чжэ Сон (Баркок, 75) – Ажорк (Ингвартсен, 77)

Бавария: Зоммер – Станишич, Упамекано, де Лигт – Канселу, Киммих (Гравенберх, 75), Горецка, Дэвис (Мазрауи, 9) – Мусиала (Гнабри, 80) – Мюллер (Тель, 75), Мане (Сане, 80)

Предупреждения: Мартин 57, Кор 60

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
22.04.2023 в 18:53
Не треба було Нагельсмана звільняти. Карма.
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