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Бундеслига. Волки вышли из спячки, козлы гарантировали себе безопасность, Дукш разразился первым хет-триком
Кроме "Майнца" хозяева в Германии сегодня не побеждали
Фото: Imago Images
Бундеслига, 29-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Вольфсбург 1:5
Голы: Брошински 68 – Сванберг 10, 56 Камински 21, Виммер 33, Вальдшмидт 77
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Кёльн 1:3
Голы: Дольберг 90+4 – Кайнц 18 (п), Зельке 39, Тильман 90+2
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Вердер 2:4
Голы: Нганкам 68, Лукебакио 79 (п) – Дукш 6, 27, 51, Вайзер 63
"Волки" Нико Ковача уничтожили на выезде "Бохум", вернувшись в гонку за еврокубки. Сванберг выдал лучший перфоманс сезона, оформив дубль и отдав ассист на Виммера, который в свою очередь тоже помог отличиться Сванбергу. Посмотрим, надолго ли "волки" вышли из спячки. Похожее впечатление было на старте года, когда "Вольфсбург" выиграл у "Фрайбурга" и "Герты" в первых двух турах после рестарта с общим счётом 11:0, а затем выиграли всего 2 встречи из последующих 11. "Бохум" же остаётся под угрозой вылета, сохраняя всего 2 пункта отрыва от зоны вылета.
Кому не грозит вылет, так это "козлам". "Кёльн" за 5 туров до финиша оторвался от красной зоны на 10 пунктов, выиграв в Зинсхайме. Главным героем встречи стал Флориан Кайнц, реализовавший пенальти и ассистировавший Дейви Зельке в первом тайме. После сухого второго тайма коллективы обменялись голами Дольберга и Тильмана, на чём и разошлись. Кроме успеха "Кёльна" констатируем первое поражение "Хоффенхайма" за 5 туров.
Похоже, сохранит свою прописку в элите на второй год и "Вердер". В отсутствии лучшего голеадора Бундеслиги Никласа Фюллькруга внезапно расцвели теневые герои Бремена – Марвин Дукш и Митчелл Вайзер. У 29-летнего Дукша второй хет-трик в карьере и первый в Бундеслиге, у Вайзера – гол и тонна разогнанных контратак. "Герта" напоследок отыграла 2 мяча, но от третьего поражения и пребывания на дне турнирной таблицы их это не уберегло. Если в Берлине по итогам сезона останется два клуба, это станет сюрпризом – из второго дивизиона никто столичный вроде наверх не постучал.
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