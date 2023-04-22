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Бундеслига. Волки вышли из спячки, козлы гарантировали себе безопасность, Дукш разразился первым хет-триком

Германия
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Кроме "Майнца" хозяева в Германии сегодня не побеждали

Бундеслига. Волки вышли из спячки, козлы гарантировали себе безопасность, Дукш разразился первым хет-триком

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Вольфсбург 1:5

Голы: Брошински 68 – Сванберг 10, 56 Камински 21, Виммер 33, Вальдшмидт 77

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Кёльн 1:3

Голы: Дольберг 90+4 – Кайнц 18 (п), Зельке 39, Тильман 90+2

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Вердер 2:4

Голы: Нганкам 68, Лукебакио 79 (п) – Дукш 6, 27, 51, Вайзер 63

"Волки" Нико Ковача уничтожили на выезде "Бохум", вернувшись в гонку за еврокубки. Сванберг выдал лучший перфоманс сезона, оформив дубль и отдав ассист на Виммера, который в свою очередь тоже помог отличиться Сванбергу. Посмотрим, надолго ли "волки" вышли из спячки. Похожее впечатление было на старте года, когда "Вольфсбург" выиграл у "Фрайбурга" и "Герты" в первых двух турах после рестарта с общим счётом 11:0, а затем выиграли всего 2 встречи из последующих 11. "Бохум" же остаётся под угрозой вылета, сохраняя всего 2 пункта отрыва от зоны вылета.

Кому не грозит вылет, так это "козлам". "Кёльн" за 5 туров до финиша оторвался от красной зоны на 10 пунктов, выиграв в Зинсхайме. Главным героем встречи стал Флориан Кайнц, реализовавший пенальти и ассистировавший Дейви Зельке в первом тайме. После сухого второго тайма коллективы обменялись голами Дольберга и Тильмана, на чём и разошлись. Кроме успеха "Кёльна" констатируем первое поражение "Хоффенхайма" за 5 туров.

Похоже, сохранит свою прописку в элите на второй год и "Вердер". В отсутствии лучшего голеадора Бундеслиги Никласа Фюллькруга внезапно расцвели теневые герои Бремена – Марвин Дукш и Митчелл Вайзер. У 29-летнего Дукша второй хет-трик в карьере и первый в Бундеслиге, у Вайзера – гол и тонна разогнанных контратак. "Герта" напоследок отыграла 2 мяча, но от третьего поражения и пребывания на дне турнирной таблицы их это не уберегло. Если в Берлине по итогам сезона останется два клуба, это станет сюрпризом – из второго дивизиона никто столичный вроде наверх не постучал.

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В статье: Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Бохум Хоффенхайм (Зинсхайм) Вольфсбург Кёльн
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