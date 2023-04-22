Бундеслига, 29-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Айнтрахт 4:0

Голы: Беллингем 19, Мален 24, 66, Хуммельс 41

"Боруссия" взбирается не пьедестал Бундеслиги, решительно разобравшись с "Айнтрахтом". После очередной неудачи "Баварии" в Майнце коллектив Эдина Терзича выглядел окрылённым, что ярко контрастировало с их выездом в Штутгарт на прошлых выходных. И наконец забрал своё после череды неуверенных попыток.

Накануне встречи у обоих команд были катастрофические кадровые проблемы в центре обороны. У хозяев были проблемы с парой основных центрбеков. Шлоттербека удалось поставить на ноги, но спустя 25 минут Мален подстрелил партнёра ударом со штрафного, из-за чего пришлось бросить в бой недолеченного Зюле. К счастью, на подхвате был Хуммельс, во всей красе проявивший свои лидерские качества сегодня.

А вот "Айнтрахт" свои дыры в сердце обороны залатать не смог. Без Ндики, Якича, Смолчича и Туре Оливеру Гласнеру пришлось обратиться к услугам 39-летнего пенсионера Хасебе и непрофильного ЦЗ Ленца. Это и предопределило итоговый результат. Как и то, что хозяева умело и настойчиво давили на слабые точки соперника. Аллер стягивал на себя оппонентов, быстроногие Адейеми и Мален вбегали первым темпом – Беллингем и Брандт – вторым. Левый фланг много комбинировал и магнитом притягвал соперников – правый завершал. Чёткий план Терзича и чётко исполнение от подопечных.

После 15-минутной разведки "Боруссия" вступила в бой. Аллер вырвался на оперативный простор, и Ленц ценой жёлтой срубил его на подступах штрафной. Сверхуверенный Мален пошёл бить штрафной и вывел из игры Шлоттербека дружеским огнём. Спустя 5 минут Брандт прокрался слева, и пока три ЦЗ "Айнтрахта" опекало тройку форвардов хозяев, Беллингем эффектно развернулся и неотразимо пробил в дальний угол.

Ещё через 5 минут Дортмунд забил ещё наглее. Кобель выбил от ворот, Аллер унизил на втором этаже пенсионера Хасебе, Адейеми перепрыгнул Туту и продлил на Малена, которого потерял многострадальный Ленц. Мален забил в 5-м туре кряду, имея всего гол до того. Снял все вопросы о победителе ещё до перерыва капитан. Хуммельс неожиданно оказался на острие в ходе позиционной атаки и замкнул навес Геррейру слева. 10-й ассист португальца после нового года.

После перерыва хозяева продолжили давить, не дав Коло Муани и компании даже вступить в игру. Беллингем сразу после рестарта мог оформлять дубль, но Роде стал на пути мяча в ворота. Вскоре дубль пришёл, но от Малена. Копия второго гола. Хасебе даже приёмом карате не смог снять мяч с головы Аллера, который скинул на Адейеми. Карим придержал мяч и отдал на Малена, в одно касание отправившего мяч в дальний угол. После четвёртого Терзич приберёг всех лучших бойцов для следующих битв, а "орлы" наконец сумели немного поиграть в футбол.

Таким образом за 5 туров до финиша Дортмунд опережает "рекордмайстра" на пункт. Впереди выезды к аутсайдерам "Бохуму" и "Аугсбургу", домашние матчи с нестабильным "Вольфсбургом" и тёзками из Менхенгладбаха. И на десерт приём "Майнца", который может снова вмешаться в чемпионскую гонку. В случае 5 побед Дортмунда спустя декаду доминации "Баварии" мы наконец увидим нового чемпиона. Если BVB сыграет эти матчи с сегодняшним качеством и уверенностью, то титул никуда от них не денется. 4:0.

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейру (Вольф, 70) – Беллингем (Озджан, 77), Джан, Брандт (Ройс, 70) – Мален, Аллер (Мукоко, 77), Адейеми

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Гебур, 70), Ленц – Бута, Роде (Борре, 52), Соу, Кнауфф (Камада, 46) – Эбимбе (Алиду, 84), Гётце – Коло Муани (Ааронсон, 70)

Предупреждения: Ленц 13, Коло Муани 23, Роде 49 – Беллингем 54, Адейеми 82