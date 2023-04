Тухель о поражении Майнцу: Я несу ответственность. Мы потеряли слишком много очков

"Бавария" в рамках 29-го тура Бундеслиги в гостях проиграла "Майнцу" (1:3). Главный тренер Томас Тухель взял на себя ответственность за поражение.

Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.

Я определенно несу ответственность.

Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.

У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым.

"Бавария" после поражения уступила первое место Бундеслиги "Боруссии" Д, которая разгромила "Айнтрахт" (4:0).

Tuchel: "There's no need to sugar-coat the situation. We dropped too many points in the second half of the season. We're not able to perform over 90 minutes. We'll work intensively in the next days regardless of the table situation. I'm definitely responsible" pic.twitter.com/InoShfT2Dp