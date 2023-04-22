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Тухель о поражении Майнцу: Я несу ответственность. Мы потеряли слишком много очков
"Необязательное поражение"
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" в рамках 29-го тура Бундеслиги в гостях проиграла "Майнцу" (1:3). Главный тренер Томас Тухель взял на себя ответственность за поражение.
"Пока я тренер, я всегда ощущаю ответственность – независимо от того, проработал я с командой день, неделю или год. Мы проанализируем ситуацию вместе (с руководством).
Приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть как надо на протяжении всего матча.
Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.
Я определенно несу ответственность.
Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда "Майнц" начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.
Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.
У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым.
Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей", – сказал Томас Тухель.
"Бавария" после поражения уступила первое место Бундеслиги "Боруссии" Д, которая разгромила "Айнтрахт" (4:0).
Tuchel: "There's no need to sugar-coat the situation. We dropped too many points in the second half of the season. We're not able to perform over 90 minutes. We'll work intensively in the next days regardless of the table situation. I'm definitely responsible" pic.twitter.com/InoShfT2Dp— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 22, 2023
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