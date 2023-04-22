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Тухель о поражении Майнцу: Я несу ответственность. Мы потеряли слишком много очков

Германия
(1 голосов)

"Необязательное поражение"

Тухель о поражении Майнцу: Я несу ответственность. Мы потеряли слишком много очков

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" в рамках 29-го тура Бундеслиги в гостях проиграла "Майнцу" (1:3). Главный тренер Томас Тухель взял на себя ответственность за поражение.

"Пока я тренер, я всегда ощущаю ответственность – независимо от того, проработал я с командой день, неделю или год. Мы проанализируем ситуацию вместе (с руководством).

Приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть как надо на протяжении всего матча.

Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.

Я определенно несу ответственность.

Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда "Майнц" начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.

Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.

У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым.

Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей", – сказал Томас Тухель.

"Бавария" после поражения уступила первое место Бундеслиги "Боруссии" Д, которая разгромила "Айнтрахт" (4:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Томас Тухель
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