Марко Ройс близок к подписанию нового контракта с Боруссией Д

Генеральный директор "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал, как сейчас обстоят дела с продлением контракта капитана команды Марко Ройса:

"Мы примем окончательное решение по контракту Марко Ройса в краткосрочной перспективе. Поэтому, я думаю, это займет неделю или десять дней", - сказал Ватцке.

Фабрицио Романо добавил, что "есть уверенность" в заключении нового краткосрочного соглашения.

Действующий контракт Ройса с "Боруссией" действует до конца этого сезона. Полузащитник выступает за дортмундцев с лета 2012 года.