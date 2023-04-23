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Марко Ройс близок к подписанию нового контракта с Боруссией Д

Германия
(1 голосов)

Полузащитник в клубе уже больше 10 лет

Марко Ройс близок к подписанию нового контракта с Боруссией Д

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал, как сейчас обстоят дела с продлением контракта капитана команды Марко Ройса:

"Мы примем окончательное решение по контракту Марко Ройса в краткосрочной перспективе. Поэтому, я думаю, это займет неделю или десять дней", - сказал Ватцке.

Фабрицио Романо добавил, что "есть уверенность" в заключении нового краткосрочного соглашения.

Действующий контракт Ройса с "Боруссией" действует до конца этого сезона. Полузащитник выступает за дортмундцев с лета 2012 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Марко Ройс
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Источник:
Fabrizio Romano

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