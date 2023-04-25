Бавария могла подписать Шмейхеля вместо Зоммера

"Бавария" в январе сделала выбор в пользу Яна Зоммера, но могла подписать Каспера Шмейхеля из "Ниццы". Датский голкипер был готов к переходу.

"Мюнхенцы" были готовы заколючить контракт на полгода.

Нагельсманн сделал выбор в пользу Зоммера, так как хотел себе голкипера, который говорит по-немецки. Также вратаря собирались подписать на более длительный срок, с чем был согласен спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

С Зоммером, к примеру, заключили контракт до лета 2025-го.

Это связано с опасениями, что на востановление Нойера, который сломал ногу отдыхая на лыжном курорте после ЧМ в Катаре, может уйти больше времени, чем ожидается. Также клуб беспокоит неопределенность с будущим Нюбеля, выступающего в аренде за "Монако".