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Бавария могла подписать Шмейхеля вместо Зоммера
Клуб сделал выбор в пользу вратаря, знающего немецкий
Фото: twitter.com/ogcnice
"Бавария" в январе сделала выбор в пользу Яна Зоммера, но могла подписать Каспера Шмейхеля из "Ниццы". Датский голкипер был готов к переходу.
"Мюнхенцы" были готовы заколючить контракт на полгода.
Нагельсманн сделал выбор в пользу Зоммера, так как хотел себе голкипера, который говорит по-немецки. Также вратаря собирались подписать на более длительный срок, с чем был согласен спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
С Зоммером, к примеру, заключили контракт до лета 2025-го.
Это связано с опасениями, что на востановление Нойера, который сломал ногу отдыхая на лыжном курорте после ЧМ в Катаре, может уйти больше времени, чем ожидается. Также клуб беспокоит неопределенность с будущим Нюбеля, выступающего в аренде за "Монако".
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