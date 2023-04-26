Фортуна из второй Бундеслиги сделает билеты на домашние матчи полностью бесплатными

"Фортуна" из Дюссельдорфа собирается полностью отказаться от взымания платы с фанатов за посещение домашних матчей команды. Инициатива получила название "Fortuna For All".

Сообщают, что в клубе протестируют отказ от платных билетов уже в сезоне-2023/24.

"Мы хотим прояснить, что представляет собой Фортуна Дюссельдорф. С Fortuna For All мы делаем все по-другому и открываем новые горизонты", – сказал генеральный директор клуба Александр Йобст.

Сообщается, что клуб собирается компенсировать потери посредством увеличения доходов от сотрудничества со спонсорами. Тем не менее, в клубе признали, что для полного отказа от платы за билеты, необходимо большее количество партнеров.