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Фортуна из второй Бундеслиги сделает билеты на домашние матчи полностью бесплатными
Потери компенсируют за счет партнерств
Фото: https://twitter.com/f95
"Фортуна" из Дюссельдорфа собирается полностью отказаться от взымания платы с фанатов за посещение домашних матчей команды. Инициатива получила название "Fortuna For All".
Сообщают, что в клубе протестируют отказ от платных билетов уже в сезоне-2023/24.
"Мы хотим прояснить, что представляет собой Фортуна Дюссельдорф. С Fortuna For All мы делаем все по-другому и открываем новые горизонты", – сказал генеральный директор клуба Александр Йобст.
Сообщается, что клуб собирается компенсировать потери посредством увеличения доходов от сотрудничества со спонсорами. Тем не менее, в клубе признали, что для полного отказа от платы за билеты, необходимо большее количество партнеров.
"Чтобы иметь возможность предлагать все домашние матчи бесплатно, нам нужно больше долгосрочных партнеров", — признал Йобст.
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