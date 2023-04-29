  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шальке – Вердер 2:1. Дрекслер дарит 04 надежду на спасение
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шальке – Вердер 2:1. Дрекслер дарит 04 надежду на спасение

Германия
(1 голосов)

Камбек возвращает Шальке шансы на выживание

Шальке – Вердер 2:1. Дрекслер дарит 04 надежду на спасение

Фото: Schalke 04, Twitter

Новина українською
Бундеслига, 30-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс Арена
Шальке – Вердер 2:1
Голы: ван ден Берг 81, Дрекслер 90+2 – Дукш 18

Шальке: Ферманн – Матричани (ван ден Берг, 77), Йосида, Камински, Уронен (Дрекслер, 75) – Крал, Краус – Караман (Полтер, 74), Саласар, Бюльтер (Ауэян, 87) – Теродде (Фрай, 75)

Вердер: Павленка – Велькович, Штарк (Пипер, 67), Фридль – Вайзер, Биттенкурт (Груев, 77), Гросс (Мбом, 90+3), Стаге, Юнг – Филипп (Шмидт, 77), Дукш

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Нули Униона и Байера, возвращение короля Кристофера и упорный Фрайбург
yellow-arrow
Айнтрахт не будет рассматривать предложения по Муани в размере €60-70 миллионов
yellow-arrow
Забить 12 голов и не стать чемпионами. К годовщине крупнейшей победы в истории Бундеслиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде