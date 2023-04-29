Германия
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Шальке – Вердер 2:1. Дрекслер дарит 04 надежду на спасение
Камбек возвращает Шальке шансы на выживание
Фото: Schalke 04, Twitter
Бундеслига, 30-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс Арена
Шальке – Вердер 2:1
Голы: ван ден Берг 81, Дрекслер 90+2 – Дукш 18
Шальке: Ферманн – Матричани (ван ден Берг, 77), Йосида, Камински, Уронен (Дрекслер, 75) – Крал, Краус – Караман (Полтер, 74), Саласар, Бюльтер (Ауэян, 87) – Теродде (Фрай, 75)
Вердер: Павленка – Велькович, Штарк (Пипер, 67), Фридль – Вайзер, Биттенкурт (Груев, 77), Гросс (Мбом, 90+3), Стаге, Юнг – Филипп (Шмидт, 77), Дукш
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