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Бавария претендует на нападающего Астон Виллы
Игрок может перейти уже летом
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Нападающий "Астон Виллы", 27-летний Олли Уоткинс, привлек внимание "Баварии". Немцы заинтересованы в его трансфере уже летом.
Основная цель мюнхенцев - форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, но в случае, если он окажется недоступным, "Бавария" может переключить внимание на игрока "Астон Виллы".
В текущем сезоне Уоткинс провел 32 матча в АПЛ, при этом забил 14 мячей и совершил 6 ассистов.
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Источник:Bild
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