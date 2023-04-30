Бавария претендует на нападающего Астон Виллы

Нападающий "Астон Виллы", 27-летний Олли Уоткинс, привлек внимание "Баварии". Немцы заинтересованы в его трансфере уже летом.

Основная цель мюнхенцев - форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, но в случае, если он окажется недоступным, "Бавария" может переключить внимание на игрока "Астон Виллы".

В текущем сезоне Уоткинс провел 32 матча в АПЛ, при этом забил 14 мячей и совершил 6 ассистов.