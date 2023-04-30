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Бавария претендует на нападающего Астон Виллы

Германия
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Игрок может перейти уже летом

Бавария претендует на нападающего Астон Виллы

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Нападающий "Астон Виллы", 27-летний Олли Уоткинс, привлек внимание "Баварии". Немцы заинтересованы в его трансфере уже летом.

Основная цель мюнхенцев - форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, но в случае, если он окажется недоступным, "Бавария" может переключить внимание на игрока "Астон Виллы".

В текущем сезоне Уоткинс провел 32 матча в АПЛ, при этом забил 14 мячей и совершил 6 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Олли Уоткинс
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