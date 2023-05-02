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Манчестер Юнайтед самый активный в переговорах по Коло Муани
Игрок ещё не принял решения
Фото: twitter.com/Eintracht
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по подписанию нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани. "Манкунианцы" более активны чем "Бавария".
Сам француз ещё не принял решения по трансферу и не имеет договоренностей ни с какой из команд. Менеджеры футболиста изучают рынок.
Нападающего не хотят отпускать менее чем за 100 миллионов евро. Ранее представители футболиста ответили "Баварии", что не отпустят нападающего за 80 миллионов.
В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 40 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Он второй лучший бомбардир Бундеслиги с 13-ю забитыми мячами, больше забил только Никлас Фюллькруг из "Вердера".
❗️News Kolo Muani: Understand #MUFC is the club who is pushing the most at this stage! More than #FCBayern! Player has not taken any decision yet. No verbal agreement with any club. His management is sounding out the market. It’s up to Bayern now in order to make the next step… pic.twitter.com/0ARuunBAkl— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2023
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