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Манчестер Юнайтед самый активный в переговорах по Коло Муани

Германия
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Игрок ещё не принял решения

Манчестер Юнайтед самый активный в переговорах по Коло Муани

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по подписанию нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани. "Манкунианцы" более активны чем "Бавария".

Сам француз ещё не принял решения по трансферу и не имеет договоренностей ни с какой из команд. Менеджеры футболиста изучают рынок.

Нападающего не хотят отпускать менее чем за 100 миллионов евро. Ранее представители футболиста ответили "Баварии", что не отпустят нападающего за 80 миллионов.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 40 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Он второй лучший бомбардир Бундеслиги с 13-ю забитыми мячами, больше забил только Никлас Фюллькруг из "Вердера".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Рандаль Коло Муани
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