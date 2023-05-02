Манчестер Юнайтед самый активный в переговорах по Коло Муани

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по подписанию нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани. "Манкунианцы" более активны чем "Бавария".

Сам француз ещё не принял решения по трансферу и не имеет договоренностей ни с какой из команд. Менеджеры футболиста изучают рынок.

Нападающего не хотят отпускать менее чем за 100 миллионов евро. Ранее представители футболиста ответили "Баварии", что не отпустят нападающего за 80 миллионов.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 40 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Он второй лучший бомбардир Бундеслиги с 13-ю забитыми мячами, больше забил только Никлас Фюллькруг из "Вердера".