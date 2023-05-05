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Байер – Кёльн 1:2. Зельке закончил успешную серию соседей
Неутешительное дерби Рейна для Леверкузена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Кёльн" завершил 14-матчевую беспроигрышную серию "Байера" во всех турнирах, отпраздновав вторую кряду победу на "БайАрене". Дерби Рейна было особенно напряженным, потому как хозяева хотели сохранить своё место в топ-6, в то время как гости хотели обезопасить себя от вылета, что в итоге и сделали.
"Байер" впечатляюще начал встречу, но неожиданно повели в счёте именно "козлы". Кайнц мастерски навесил с правого фланга, и после грубой позиционной ошибки Джонатана Та Дэви Зельке головой уверенно замкнул передачу партнёра.
Но Леверкузен продолжил натиск и вскоре отыгрался благодаря фирменной контратаке. Молниеносный переход со своей половины на чужую обеспечили своевременная передача Виртца и размашистый проход Адли по центру. Адли обыгрался в стенку с Диаби и в одно касание положил мяч в ближний угол.
Впрочем, паритет на табло продержался всего несколько минут. "Козлы" снова прорвались по правому флангу, и на этот раз уже Тильманн удобно прострелил прямо на ногу Зельке, оформившего первый дубль в сезоне. Снова отмечаем неграмотную игру в защите от Та, который застрял в полупозиции. "Байеру" не хватило сил на ещё один штурм, и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме у "Байера" наотрез не получалось взломать оборону гостей. "Козлы" сбивали темп за счёт тактических фолов, а своевременные замены Баумгарта позволяли сохранять нужную интенсивность при игре без мяча. Ради этого тренер даже не постеснялся заменить главного героя встречи Зельке, которому пришлось забыть о хет-трике за 20 минут до конца матча.
Алонсо в ответ всё сильнее насыщал атаку, но даже выход Азмуна вместо Та не помог. Опасных моментов создавать не удавалось, а даже удары с сомнительных позиций своевременно блокировались защитой "козлов". 1:2. "Байер" теперь может смело сосредоточится на Лиге Европе, в то время как "Кёльн" может чувствовать себя в полной безопасности.
Байер: Градецки – Тапсоба, Та (Азмун, 81), Инкапье – Фримпонг, Амири (Гложек, 57), Андрих, Баккер (Паласиос, 57) – Диаби, Адли (Бельараби, 89), Виртц
Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири, Любичич (Хусейнбашич, 85) – Тильманн (Олесен, 65), Кайнц (Шиндлер, 65), Майна (Адамян, 86) – Зельке (Тиггес, 71)
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