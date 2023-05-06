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Шальке забил Майнцу с пенальти на 90+12 минуте. Это второй самый поздний гол этого сезона в топ-5 лигах
11-метровый назначили через три минуты после фола
Вчера в рамках матча 31-го тура Бундеслиги "Шальке" победил "Майнц" на выезде со счетом 3:2. Решающий гол был забит на 102-й минуте с пенальти. При этом фол был зафиксирован судьей за три минуты после нарушения.
Мяч Мариуса Бюльтера вошел в историю турнира. Это самый поздний гол за все время статистических наблюдений. Кроме того, он стал вторым самым поздним в текущем сезоне - "побеждает" мяч Унала за "Хетафе" в ворота "Кадиса" (2:2). Он был забит на 90+16 минуте.
"Шальке" благодаря этой победе смог покинуть зону вылета. Команда имеет хорошие шансы остаться в немецкой элите, заняв 14-е место.
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