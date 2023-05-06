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Байер проиграл впервые за 15 матчей. Клуб практически выбыл из гонки за зону ЛЧ

Германия
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Однако шансы на еврокубки очень хорошие

Байер проиграл впервые за 15 матчей. Клуб практически выбыл из гонки за зону ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" встречался с "Кельном" в Леверкузене. В этом дерби победу одержали “козлы” благодаря дублю Зельке.

"Фармацевты" потерпели поражение впервые за 15 матчей. В последний раз они проигрывали еще 19 февраля против “Майнца”.

Подопечные Хаби Алонсо находятся на шестом месте в турнирной таблице, дающей право на участие в Лиге конференций. До четвертой позиции (ЛЧ) восемь очков, до пятой (ЛЕ) – шесть зачетных пунктов.

До финиша чемпионата у "Байера" осталось три матча, а у большинства конкурентов за еврокубковые места еще по четыре поединка.

Отметим, что "фармацевты" до сих пор принимают участие в Лиге Европы. На следующей неделе они проведут первый матч полуфинала против “Ромы” в Леверкузене.

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В статье: Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Кёльн
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